(CNN) – El Papa Francisco expresó “su más profundo dolor” en una llamada telefónica con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky el sábado, tuiteó la embajada de Ucrania ante la Santa Sede.

“Hoy el papa Francisco tuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El Santo Padre expresó su más profundo dolor por los trágicos acontecimientos que están teniendo lugar en nuestro país”, según la embajada.

Lee también: República Checa, Países Bajos y Portugal anunciaron que enviarán refuerzos para asistir a Ucrania

En un tuit, Zelensky dijo que había agradecido al papa por sus oraciones y agregó que “el pueblo ucraniano siente el apoyo espiritual de Su Santidad”.

“Agradezco al Papa Francisco por orar por la paz en Ucrania y un alto el fuego. El pueblo ucraniano siente el apoyo espiritual de Su Santidad”, tuiteó Zelensky.

Thanked Pope Francis @Pontifex for praying for peace in Ukraine and a ceasefire. The Ukrainian people feel the spiritual support of His Holiness.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022