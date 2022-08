Durante una entrevista para la televisión surcoreana, el papa Francisco pidió a Corea del Norte que lo invite a visitar el país. “Por favor invítenme, no diré que no. El objetivo no es más que la fraternidad“, señaló.

La posible visita del sumo pontífice a Corea del Norte ya se había planteado previamente, específicamente en el año 2018, cuando el ex presidente surcoreano, Moon Jae-in, se embarcó en una ronda de diplomacia con el líder de Pyongyang, Kim Jong-un.

El papa Francisco ha llamado en repetidas ocasiones a los coreanos a “trabajar por la paz”. “Ustedes, el pueblo coreano, han sufrido con la guerra“, reiteró en la conversación de este viernes con la cadena KBS.

La libertad religiosa está consagrada en la Constitución del país liderado por Kim Jong-un. Sin embargo, toda actividad religiosa está prohibida fuera de las instituciones establecidas por el Estado.

Corea del Norte ha permitido a varias organizaciones católicas realizar proyectos de ayuda, pero estas entidades no tienen relaciones directas con el Vaticano. Cuando el papa Francisco visitó Corea del Sur en 2014, ofició una misa especial consagrada a la reunificación de las dos Coreas.