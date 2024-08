Oposición venezolana exige a Nicolás Maduro terminar con las detenciones arbitrarias y convoca a protesta mundial

La oposición, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, piden detener la persecución contra los dirigentes opuestos al régimen. Además, anunciaron la convocatoria de una marcha mundial para defender los resultados de las elecciones.

(CNN en Español) – El candidato presidencial de la mayoría opositora en Venezuela, Edmundo González Urrutia, llamó este sábado al presidente Nicolás Maduro a detener la persecución y detenciones arbitrarias contra dirigentes y miembros opositores que se han venido denunciando desde que iniciaron las protestas por las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al mandatario, sin que hasta la fecha haya publicado resultados finales en detalle.

En un video publicado en redes sociales, González le pidió a Maduro también que respete “la voluntad de cambio de los venezolanos, acepté lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis”.

“Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones, y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente. Exigir que se cumpla nuestra constitución no es un delito, protestar pacíficamente para ser respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito, informar lo sucedido el día domingo 28 de julio, no es un delito. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo, delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes, delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos”, dice González.

Ni Maduro ni el Gobierno de Venezuela se han pronunciado públicamente este sábado sobre el llamado del opositor.

María Corina Machado convoca a protesta mundial para “alzar la voz por la verdad”

La líder opositora María Corina Machado convocó a una protesta mundial el próximo sábado 17 de agosto.

En un post en la red social X, Machado, dijo que “los venezolanos nos unimos en cualquier parte del mundo para alzar la voz por la verdad: el 28 de julio ganó Venezuela”.

Machado pide a los venezolanos buscar el acta de votación de su centro en su página: resultadosconvzla.com, que la impriman y la lleven a la concentración en sus ciudades.

“Que el mundo vea, actas en mano, que nos nos dejaremos robar. Comparte esta imagen con todos tus amigos venezolanos porque ese día nos uniremos dentro y fuera de Venezuela.

Pendiente mañana a las 6 p.m. de los detalles”, se lee en el mensaje.