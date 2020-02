Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que los casos de transmisión del coronavirus que se han dado entre personas que no han pisado China podrían ser “la punta del iceberg”.

“Hubo algunos casos preocupantes de propagación del #2019nCoV en personas sin historial de viajes” a China, escribió Adhanom el domingo en Twitter, usando el nombre científico del virus.

Y añadió que: “La detección de un pequeño número de casos puede indicar una transmisión más generalizada en otros países. En resumen, es posible que solo estemos viendo la punta del iceberg”.

“Reitero mi llamado a todos los países para que compartan lo que saben acerca del coronavirus en tiempo real con la Organización Mundial de la Salud. Reitero mi llamado a la calma. Reitero mi llamado a la solidaridad humana, , financiera y científica. Cualquier falla en solidaridad es una victoria para el virus“, escribió además en su perfil oficial en la red social el pasado domingo.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020