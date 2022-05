(CNN) – La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recibido informes de 257 casos confirmados de viruela del mono y unos 120 casos sospechosos en 23 naciones donde el virus no es endémico.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han informado de 12 casos en ocho estados hasta el viernes por la tarde. En cinco países africanos donde la viruela del mono es común, la OMS dijo que ha recibido informes de 1.365 casos y 69 muertes debido al virus. Estos casos se han notificado en diversos periodos que van desde mediados de diciembre hasta finales de mayo.

No se han reportado muertes en países no endémicos.”Desde 2017, las pocas muertes de personas con viruela del mono en África Occidental se han asociado con una edad joven o con una infección por VIH no tratada”, indicó la OMS.

Lo que dice la OMS

La agencia dijo que el nivel de riesgo de salud pública global es moderado, “considerando que esta es la primera vez que se notifican simultáneamente casos de viruela del mono en áreas geográficas de la OMS muy dispares y sin vínculos epidemiológicos conocidos con países no endémicos en África Occidental o Central”.

La OMS también aseguró en su actualización: “El riesgo para la salud pública podría ser alto si este virus aprovecha la oportunidad de establecerse como patógeno humano y se propaga a grupos con mayor riesgo de enfermedad grave, como los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas”.

Asimismo, la OMS insta a los proveedores de atención sanitaria a que estén atentos a posibles síntomas como erupción cutánea, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolores musculares y fatiga, y a que ofrezcan pruebas a cualquier persona que presente estos síntomas.

Sin embargo, dado que la mayoría de los casos iniciales de este brote se han notificado entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, “se debe hacer todo lo posible” para evitar la estigmatización de las personas y comunidades afectadas.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una enfermedad vírica similar a la viruela, pero se considera clínicamente menos grave, según la OMS. La enfermedad acaba evolucionando hacia una erupción y lesiones que forman ampollas y costras. Esto puede ocurrir en todo el cuerpo. La enfermedad suele durar de dos a cuatro semanas.

La viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, pero puede contagiarse por contacto íntimo durante las relaciones sexuales cuando alguien tiene una erupción activa.

Los científicos están secuenciando el código genético de las muestras virales de los pacientes de este brote para conocer mejor sus orígenes, pero “los datos preliminares confirman que los genomas pertenecen al clado de África Occidental del virus de la viruela del mono“, según la OMS.