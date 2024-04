(CNN) – Fue llamado el juicio del siglo y el primer reality show verdadero.

O.J. Simpson fue a juicio y declarado inocente de matar a su exesposa, Nicole Brown Simpson, y al amigo de ella Ronald Goldman en 1995, tras un proceso completamente televisado.

La intensa cobertura comenzó incluso antes de que comenzara el juicio. La infamemente célebre persecución a baja velocidad de Simpson días después de los asesinatos se transmitió en las pantallas de televisión de todo el país, y el jurado enjuiciador original fue desestimado debido a la excesiva cobertura de los medios.

Aquí hay seis momentos inolvidables que ayudaron a darle forma al juicio.

1. Un miembro del jurado es captado por la cámara, pero el juez Ito dice que las cámaras pueden permanecer

El primer día del juicio de Simpson, y mientras el abogado defensor Johnnie Cochran se preparaba para pronunciar su declaración inicial, una cámara en la sala capturó el rostro de un miembro del jurado.

El jurado estuvo frente a la cámara por menos de un segundo, pero el juez Lance Ito les había asegurado previamente que no serían fotografiados ni mostrados al público. Ito retrasó el juicio, lo que significa que la defensa no pudo seguir inmediatamente la declaración inicial de la fiscalía.

Después de una audiencia, Ito permitió que las cámaras permanecieran en la sala del tribunal.

2. Denise Brown testifica

La hermana mayor de Nicole Brown Simpson, Denise Brown, testificó que su hermana fue una esposa abusada. En febrero de 1995, dijo, Simpson agarró la entrepierna de Nicole una noche en un bar a la vista de amigos y extraños y proclamó, en parte: “Esto es mío“.

Brown también contó un incidente en la residencia Simpson en el que O.J. Simpson arrojó a Nicole contra una pared, destruyó algunos objetos de la casa y echó a ambas hermanas.

Después de que Brown completó su emotivo testimonio, el abogado defensor Robert Shapiro respondió con una imagen completamente diferente de Simpson como un cálido hombre de familia, señalando un video de Simpson mostrando afecto hacia la familia Brown apenas unas horas antes de los asesinatos.

3. Marcia Clark le pide a Ito que declare a ‘Kato’ Kaelin testigo hostil

Brian “Kato” Kaelin, exhuésped de Simpson, subió al estrado y mostró el estilo extravagante que lo había convertido en una celebridad menor en el caso. Su versión de los hechos parecía contradecir la historia de Simpson, y testificó que no podía explicar el paradero de Simpson durante las horas en que la fiscalía dijo que ocurrieron los asesinatos. Su testimonio sarcástico y evasivo pareció frustrar a la fiscal adjunta Marcia Clark.

El 21 de marzo, Kaelin causó risas en la sala del tribunal cuando Clark le preguntó si estaba nervioso. Dijo: “Me siento genial”. Luego dijo que estaba “un poco” nervioso, informó CourtTV en ese momento. Cuando Clark insinuó que Kaelin se mudó a la casa de huéspedes de Simpson para promover su propia carrera como actor, Kaelin le dijo: “No creo que buscáramos los mismos papeles”. Harta, Clark hizo que lo declararan testigo hostil, lo que le permitió hacerle preguntas capciosas que normalmente se reservaban para el contrainterrogatorio.

4. El detective Fuhrman aboga por la Quinta Enmienda, una y otra y otra vez

El exdetective de la policía de Los Ángeles, Mark Fuhrman, invocó la protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y se negó a responder a las preguntas del abogado defensor Gerald Uelmen sobre si el testimonio que dio en la audiencia preliminar era completamente veraz o si alguna vez había falsificado un informe policial.

Fuhrman había dado testimonio sobre la investigación policial de la residencia Simpson. También encontró el infame guante ensangrentado. La defensa intentó pintar a Fuhrman como un racista que plantó el guante para incriminar a Simpson, lo que jugó un papel importante en la definición del juicio como una cuestión racial. Fuhrman testificó que no había usado la palabra N en los últimos 10 años y calificó de mentiroso a cualquiera que dijera que lo había hecho, pero luego no refutó los cargos de perjurio.

5. “Si no entra, debes absolver”(“If it doesn’t fit, you must acquit”)

La rima [en inglés: “If it doesn’t fit, you must acquit”] se convirtió en el mantra de Cochran mientras intentaba convencer a los jurados de que el caso presentado por los fiscales era inconsistente y estaba lleno de lagunas. Aunque Cochran pronunció la famosa frase, en realidad fue Uelmen a quien se le ocurrió.

Cochran también ilustró de manera colorida su tema al ponerse un gorro de punto negro similar al que, según los fiscales, Simpson usó como disfraz la noche de los asesinatos. Más tarde se puso un par de guantes similares a los que utilizó la fiscalía para intentar vincular a Simpson con la escena del crimen. Al principio del juicio, el fiscal Christopher Darden le había pedido a Simpson que se probara los guantes, y no le quedaban bien.

6. “Inocente”: Simpson es absuelto

Flanqueado por Cochran y su viejo amigo y abogado Robert Kardashian, Simpson se puso de pie y se enfrentó al jurado mientras un secretario judicial leía dos veredictos de “inocencia” el 3 de octubre de 1995.

Los miembros de la familia Simpson lloraron de alegría en la sala del tribunal mientras la familia de la víctima del asesinato, Ron Goldman, lloraba a solo unos metros de distancia. Según una encuesta de Nielsen y Sony, el momento fue el tercero de mayor “impacto universal” televisado de los últimos 50 años, detrás de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y el huracán Katrina en 2005.

El testimonio en el juicio duró unos nueve meses y abarcó a unos 120 testigos, 45.000 páginas de y 1.100 pruebas.