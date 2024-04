Este jueves se anunció el fallecimiento a los 76 años de O.J. Simpson, exestrella de la NFL y protagonista del llamado “juicio del siglo” en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales. “El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer (de próstata)“, partieron señalando.

En la misiva detallaron que Simpson se encontraba “rodeado de sus hijos y nietos” al morir. “Durante este tiempo de transición, pedimos que se respeten nuestros deseos de privacidad”, complementaron.

En la década de los ’90, el otrora deportista fue acusado del doble asesinato de su esposa y su mejor amigo. Tras un polémico juicio que acaparó gran atención nacional e internacional, fue absuelto.

A pesar de este veredicto, luego debió enfrentar una demanda civil presentada por las familias de las víctimas, siendo declarado responsable de homicidio culposo y lesiones contra Goldman y de lesiones contra Nicole Brown Simpson. Fue condenado a pagar US$ 33,5 millones por daños y perjuicios.

Posteriormente, estuvo nueve años en la cárcel tras ser condenado en 2008 por 12 cargos de robo a mano armada y por el secuestro de dos vendedores en un hotel de Las Vegas, Nevada. Por este hecho fue inicialmente sentenciado a 33 años de cárcel, pero en julio de 2017 le fue concedida la libertad condicional.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024