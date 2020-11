Durante la tarde este sábado, se definió la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, después de cuatro días de conteo de votos.

Ante esto, el ex mandatario del país norteamericano, Barack Obama, publicó en su cuenta de Twitter un saludo felicitando a Biden, quien además fue vicepresidente durante su mandato, y a Kamala Harris, la primera mujer que se convertirá en vicepresidenta de EE.UU.

“No podría estar más orgulloso de felicitar a nuestro próximo presidente, Joe Biden, y a nuestra próxima primera dama, Jill Biden. Tampoco podría estar más orgullosa de felicitar a Kamala Harris y Doug Emhoff por la revolucionaria elección de Kamala como nuestro próxima vicepresidente“, escribió en un comunicado.

“Nos necesita a todos más que nunca”, agregó Obama, quien manifestó el apoyo junto a su esposa. “Michelle y yo esperamos apoyar a nuestro próximo presidente y la primera dama como podamos”, añadió.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

— Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020