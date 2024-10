“No soy Taylor Swift”: La analogía de Sergio Bitar con la famosa cantante para explicitar su postura en las elecciones de Estados Unidos

El también exsenador hizo alusión a diversos artistas y actores para dar cuenta de a quién apoya en los comicios norteamericanos

Una curiosa analogía hizo a través de redes sociales el exministro Sergio Bitar para explicitar su postura en las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

“No soy Taylor Swift, no soy George Clooney, no soy Beyoncé, no soy Bruce Springsteen, no soy Obama, a quien admiro”, comenzó diciendo Bitar.

“Lo que sí tengo en común con todos ellos es que estoy con Kamala Harris”, cerró.