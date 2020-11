CNN Chile y CHV Noticias continúan con la cobertura de la esperada definición presidencial entre el actual presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, a la cabeza por estrecho margen en las encuestas. Ante la posibilidad de que uno de los candidatos no reconozca la derrota, el ex gobernador de Maryland, Martín Omaily, dijo que “el margen en el voto popular, y los 250 año de historia americana, serán los suficientemente fuertes para el que tenga que aceptar la realidad”. Entre la gente hay descontento y algunos reclaman contra la forma de determinar a un ganador: no triunfa necesariamente la mayoría -quien suma más voto en el total nacional-, sino quien obtenga mayor cantidad de delegados según el estado.