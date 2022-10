(CNN) — Una niña iraní vestida de negro se para sobre un contenedor de basura volcado, agitando su pañuelo en la cabeza mientras está envuelto en llamas, en medio de cánticos de “muerte al dictador”.

Un momento después, muestra el video, ella se agacha para recoger otra bufanda, de un amigo, que también prenderá fuego frente a los manifestantes.

La niña era Nika Shahkarami, de 16 años, de Teherán. Pocas horas después de que estas escenas fueran grabadas el 20 de septiembre, en videos obtenidos y verificados exclusivamente por CNN, Nika desapareció. Y más de una semana después, su familia se enteró de que estaba muerta.

Las autoridades iraníes afirmaron que el cuerpo de Nika fue encontrado en la parte trasera de un patio en la mañana del 21 de septiembre. Su madre no tuvo acceso para identificarla hasta 8 días después. Las imágenes de CCTV publicadas por las autoridades con marca de tiempo justo después de la medianoche, cuando el 20 de septiembre se convirtió en 21 de septiembre, mostraban la figura de una persona enmascarada que, según dijeron, era Nika ingresando a un edificio que estaba deshabitado y aún en construcción en Teherán.

Un fiscal de Teherán dijo inicialmente que ella murió después de ser arrojada desde el techo del edificio y que su muerte “no tenía conexión con las protestas” de ese día, pero a pesar de que aparentemente declaró que su muerte fue un homicidio, no dijo si había sospechosos bajo investigación. Las emisoras estatales informaron que ella “se cayó“, pero no proporcionaron evidencia para respaldar la afirmación de que fue un accidente.

El miércoles, después de que CNN le pidiera al gobierno que comentara sobre la evidencia de esta investigación, un informe de los medios iraníes citó a un fiscal de Teherán diciendo que la muerte de Nika fue un suicidio. Las autoridades iraníes aún no han respondido a las reiteradas consultas de CNN sobre la muerte de Nika.

Las autoridades nunca explicaron por qué Nika entraría sola en ese edificio, y la madre de Nika ha dicho que no cree que la persona enmascarada sea Nika. Su madre ha dicho que cree que Nika fue asesinada por las autoridades, pero las autoridades nunca dijeron si Nika estuvo bajo su custodia en algún momento.

Pero docenas de videos y relatos de testigos oculares obtenidos exclusivamente por CNN indican que Nika parece haber sido perseguida y detenida por las fuerzas de seguridad iraníes esa noche. Un testigo presencial clave, Ladan, le dijo a CNN que vio a Nika siendo detenida en la protesta por “varios oficiales de seguridad de cuerpo grande vestidos de civil” que la metieron en un automóvil.

Momentos antes, este testigo, mientras estaba atrapado en el tráfico de Teherán, filmó un video que supuestamente muestra a Shahkarami agachándose detrás de un automóvil blanco y gritando “tekoon nakhor, tekoon nakhor”, que significa “no te muevas, no te muevas”, a su conductor antes de huir del breve refugio que le dio.

Siete personas que conocieron a Nika y hablaron con CNN confirmaron que era ella. El mismo metraje, filmado a las 20.37 horas del 20 de septiembre, también muestra a policías antidisturbios en motocicletas, patrullando la zona.

“Quería salvarla, pero no pude”, dijo Ladan. “Había unos 20 o 30 Basijis en motocicletas en la acera”, dijo, usando el nombre local de la organización paramilitar que ha estado al frente de la represión del estado contra los manifestantes.

“Shahkarami les estaba tirando piedras. Me asusté y hasta pasé junto a ella y le dije: ‘¡Cuidado, querida!’ porque había varios policías de civil en las calles revisando los carros buscándola.

“Cincuenta metros más adelante la atraparon”, agregó Ladan.

Ladan se acercó a CNN después de darse cuenta de que el adolescente al que había filmado y con el que había hablado era aquel cuya muerte se había informado días después. CNN habló en exclusiva con varios testigos que estuvieron en la protesta de Teherán el 20 de septiembre con la ayuda del grupo activista 1500Tasvir.

Otros videos, incluidos los de bufandas quemadas, son evidencia de que Nika estuvo al frente de las protestas más temprano en la noche, antes de que comenzara la represión, dirigiendo cánticos y arrojando piedras sin miedo, según varios testimonios.

Eso la habría convertido en un objetivo para las fuerzas de seguridad, incluidos los miembros de la temida milicia Basij de Irán , cuando comenzaron a descender al área alrededor de la Universidad de Teherán y el bulevar Keshavarz, donde la mayoría de los manifestantes se reunieron esa noche, dijeron testigos.

“Recuerdo lo valiente que era porque se subía al basurero y no bajaba. También quemó el pañuelo de su cabeza”, dijo Najmeh, una manifestante que estaba con Nika en la manifestación.

CNN está utilizando seudónimos para todos los testigos citados en esta investigación, debido al riesgo para su seguridad.

Policía ‘dispara gas lacrimógeno y perdigones’

Los estudiantes se habían reunido cerca del parque Laleh alrededor de las 5 a 6 p. supuestamente por cómo estaba vestida.

La escena se ha vuelto familiar en Teherán en las últimas semanas: jóvenes, en su mayoría mujeres, cantando “muerte al dictador”, quemando pañuelos en la cabeza y arrojando piedras a las fuerzas de seguridad.

En un momento, trajeron un contenedor de basura y lo volcaron para bloquear el camino. Nika saltó encima junto con un par de personas más, mostró un video.

“Se quemó el pañuelo de la cabeza y lo agitó. Le dije que no lo agitara porque podría quemarse, solo sosténgalo hasta que se queme”, dijo Nima, quien también estuvo en la protesta y vio cómo se desarrollaban los eventos. “Luego tomó los pañuelos en la cabeza de los dos amigos que estaban con ella y los quemó también”.

En otros videos de esa noche geolocalizados y verificados por CNN, se muestra a Nika arrojando piedras a las fuerzas policiales antidisturbios. Lleva una mochila CAT distintiva y lleva una máscara negra y un sombrero en la cabeza. Se pueden escuchar sonidos que parecen ser disparos.

Entre las 7 y las 8 de la noche se intensificó la represión de las fuerzas de seguridad, dijeron testigos. “Estaban disparando gases lacrimógenos y perdigones y agarrando a los manifestantes. Casi todos los confrontábamos y salíamos corriendo”, dijo Reza, otro testigo.

Mientras la policía antidisturbios y las fuerzas Basij llenaban las calles, los manifestantes comenzaron a moverse en todas direcciones para escapar de la represión.

Otra testigo, Dina, que pasó parte de la protesta caminando junto a Nika, le dijo a CNN que vio a Nika frente a una gasolinera no lejos de la Universidad de Teherán, donde el grupo de manifestantes se había reunido después de huir de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad. . Otros lograron capturar en video a los detenidos por lo que parecían ser agentes vestidos de civil.

Reza agregó: “Vi con mis propios ojos a las fuerzas de seguridad golpeando a las mujeres con porras, y agarraron a muchas de ellas y las llevaron a las camionetas de la policía”.

Es en este contexto de extrema represión de la protesta que Nika fue vista por última vez por los testigos que hablaron con CNN, y pasarían nueve días más antes de que su familia supiera oficialmente su paradero. Los videos verificados y geolocalizados por CNN prueban que la niña, en el último video de un testigo proporcionado a CNN que la muestra con vida, fue cercada por las fuerzas de seguridad por tres lados.

“Creo que Nika se quedó atrapada esa noche cuando estábamos huyendo. Porque era muy joven”, dijo Dina.

Cuentas en conflicto

Si bien las autoridades iraníes insisten en que Nika murió en los terrenos de ese edificio deshabitado, su madre Nasrin le dijo a Etemad, un periódico iraní independiente, en una entrevista publicada el 10 de octubre que cree que su hija “estaba en las protestas y murió allí”.

Las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron a ocho personas que eran trabajadores en el edificio al que Nika supuestamente ingresó pocas horas después de que testigos presenciales la vieran en las protestas del 20 de septiembre, informó el 4 de octubre la agencia de noticias alineada con el estado Tasnim. El fiscal de Teherán, Ali Salehi, dijo que un caso penal judicial había sido lanzado y expresó sus condolencias a la familia de Nika, dijo la estatal IRNA.

Mohammad Shahriari, jefe de procesamiento penal de la provincia de Teherán, dijo inicialmente que las lesiones de Nika se correspondían con haber sido “arrojada”, citando una autopsia que reveló múltiples fracturas en el área de la pelvis, la cabeza, las extremidades superiores e inferiores, manos, pies y cadera, informó Tasnim.

Agregó que “una investigación mostró que este incidente no tenía conexión con las protestas. No se encontraron agujeros de bala en el cuerpo”.

CNN ha buscado repetidamente comentarios de las autoridades iraníes sobre si Nika fue detenida en las protestas de esa noche y si otras mujeres fueron agredidas y llevadas a vehículos policiales. CNN también preguntó a la oficina del fiscal de Teherán sobre el estado de la investigación criminal sobre la muerte de Nika. No se recibieron respuestas antes de la publicación de esta historia.

El miércoles, el medio de noticias en línea Mizan, afiliado al poder judicial de Irán, publicó un informe que decía que la muerte de Nika había sido un suicidio, citando a un fiscal de Teherán.

Sin embargo, un certificado de defunción visto por primera vez por BBC Persian y verificado por CNN establece que Shahkarami murió por múltiples heridas causadas por golpes con un objeto duro.

En la entrevista con Etemad, Nasrin dijo que había hablado por teléfono con Shahkarami muchas veces el día que desapareció. El ruido de fondo durante las llamadas indicaba que ella y los demás manifestantes huían de las fuerzas de seguridad, agregó Nasrin. ​

Nika también mencionó algunos lugares en los que estuvo: Enghelab Square, Keshavarz Boulevard y Valiasr street, según Nasrin, que coinciden con los videos geolocalizados por CNN.

Nasrin habló por última vez con su hija justo antes de la medianoche, dijo, y después de eso, todos sus intentos de llamar a Nika indicaron que el teléfono de Nika había sido desconectado. Las cuentas de Instagram y Telegram de Nika fueron eliminadas, según la tía de Nika y varios manifestantes que hablaron con CNN.

Su familia dice que durante días fueron a las comisarías, cárceles y hospitales en busca de rastros de ella, todo fue en vano. Finalmente, el 30 de septiembre, se les pidió a la madre y al hermano de Nika que identificaran el cadáver de Nika, le dijo a BBC Persian. ​

​El 6 de octubre, en una entrevista con Radio Farda, Nasrin afirmó que mientras ella y otros miembros de la familia buscaban a Nika en los días posteriores a su desaparición, una persona le dio el número de identificación nacional de Nika y le dijo que “el IRGC la consiguió“, querían interrogarla lentamente”.

Eso coincide con lo que la tía de Shahkarami, Atash, le dijo a BBC Persian poco después de su desaparición. “Una fuente no oficial del propio IRGC se puso en contacto conmigo y me dijo que esta niña estaba bajo nuestra custodia hace una semana, y después de que terminamos de interrogar y construir el expediente del caso, hace 1 o 2 días (ella) fue transferida a Prisión de Evin”, dijo Atash.

El tío de Atash y Nika, Mohsen, fueron arrestados posteriormente por las fuerzas de seguridad iraníes y obligados a hacer una declaración falsa, según BBC Persian , citando una fuente cercana a la familia. Después de los informes de la BBC, cuando CNN se comunicó con Atash, pidió que no lo contactaran nuevamente, citando preocupaciones de seguridad.

Mientras la familia busca respuestas, las personas que estaban con Nika ese día también se están recuperando de su muerte.

“La situación era muy aterradora y todos pensaron en escapar”, dijo Dina. “No puedo perdonarme a mí mismo por la muerte de Nika. Ella era una niña“.