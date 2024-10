Nieta de chileno secuestrada por Hamas aparece en la portada de la Revista TIME

La joven de 21 años estuvo 54 días secuestrada en Gaza y sólo fue liberada tras una serie de negociaciones, logrando quedar libre el 30 de noviembre.

En el marco del ataque de Hamas a Israel, hace un año, la revista estadounidense TIME destacó en su portada a Mia Schem, joven nieta del chileno Guillermo Zeev, quien fue secuestrada por el grupo terrorista durante un festival de música.

La joven de 21 años estuvo 54 días secuestrada en Gaza y sólo fue liberada tras una serie de negociaciones, logrando quedar libre el 30 de noviembre.

“Es realmente difícil internalizar que ha pasado un año y todavía hay rehenes en Gaza. Todavía hay familias que están en la misma situación en la que estuve yo durante dos meses. Es algo que es imposible de entender”, afirmó su madre a la revista TIME, Keren Schem.

Y agregó: “Todavía no hemos vuelto a la vida normal porque el proceso de rehabilitación es largo. Necesita pasar por más cirugías y también por la recuperación emocional. No sé cuántos años llevará eso. Y debido a la compleja realidad en Israel, los rehenes, la guerra, los soldados, en realidad no es posible recuperarse. Debido al trauma por el que pasó Mia y por el que pasé yo, los factores desencadenantes siempre están ahí”.

“No hay una vida normal y la vida antes del 7 de octubre no es la vida después del 7 de octubre”, cerró.