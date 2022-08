Nancy Davis asegura que planea abortar en otro estado después de que un hospital de Louisiana, Estados Unidos, supuestamente decidió no realizar el procedimiento a pesar de que su bebé fue diagnosticado con acrania, un raro trastorno congénito en el que el cráneo del feto no se forma dentro del útero. "Esto no es justo para mí y no debería ocurrirle a ninguna otra mujer", señaló.