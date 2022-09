(CNN) – La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, se pronunció sobre el delicado estado de salud de la reina Isabel II.

El Palacio de Buckingham informó este jueves que los médicos de la reina Isabel II están preocupados por su salud y que recomendaron la supervisión médica.

“Después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica”, se lee en un comunicado.

El Palacio de Buckingham agregó que “la reina permanece tranquila y en el castillo de Balmoral“, en Escocia.

Reacciones

La primera ministra que asumió el cargo apenas el martes, reaccionó a la noticia sobre la salud de la reina Isabel II en su cuenta de Twitter: “Todo el país estará profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham. Mis pensamientos, y los pensamientos de las personas en todo el Reino Unido, están con su majestad, la reina y su familia en este momento”.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime. My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

Por su parte, el arzobispo de Canterbury escribió en Twitter que sus oraciones y las de las personas de la Iglesia de Inglaterra y la nación están con la reina: “Que la presencia de Dios fortalezca y consuele a Su Majestad, a su familia y a quienes la cuidan en Balmoral“.

My prayers, and the prayers of people across the @churchofengland and the nation, are with Her Majesty The Queen today. May God’s presence strengthen and comfort Her Majesty, her family, and those who are caring for her at Balmoral. — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) September 8, 2022

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que sus pensamientos y deseos estaban con la reina: “Todos nosotros nos sentimos profundamente preocupados por los informes sobre la salud de su majestad”.

All of us are feeling profoundly concerned at reports of Her Majesty’s health.

My thoughts and wishes are with the Queen and all of the Royal Family at this time. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022

En tanto, el primer ministro de Gales, Mark Drakeford, se mostró “preocupado” al conocer la noticia del Palacio de Buckingham y envió sus “mejores deseos” a la reina.

“Envío mis mejores deseos a Su Majestad y a su familia en nombre del pueblo de Gales“, dijo en Twitter.