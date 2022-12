(CNN) – Un segundo periodista murió mientras cubría la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, según un tuit del medio qatarí AlKass este sábado.

El fotoperiodista Khaled Saif Salem al-Misslam trabajaba para el canal qatarí cuando falleció el fin de semana, y The Gulf Times informó que murió repentinamente mientras cubría el torneo.

“Estamos orando al Dios todopoderoso para que le proporcione la inmensidad de su misericordia y le permita estar en sus espaciosos jardines, y que brinde paciencia y consuelo a su familia y parientes”, tuiteó AlKass.

Las circunstancias en torno a la muerte de al-Misslam no están claras. AlKass no publicó más información y no respondió a un pedido de comentarios de CNN.

La FIFA y el gobierno de Qatar tampoco respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

Lee también: Futbolista iraní es sentenciado a muerte por participar en las protestas por los derechos de las mujeres

La segunda muerte de un periodista en Qatar en pocos días

La muerte de Khaled Saif Salem al-Misslam se produce después de que el periodista estadounidense Grant Wahl falleciera este viernes tras colapsar mientras cubría un partido entre Argentina y Países Bajos.

El periodista estadounidense Grant Wahl murió en Qatar mientras cubría el Mundial, dijo US Soccer en un comunicado.

“Toda la familia de US Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl”, indicó el comunicado, publicado en la cuenta oficial de Twitter de la entidad. “Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”.

Un testigo le relató a CNN que el reportero “colapsó” en el área de prensa mientras cubría el partido Argentina-Holanda en la Copa del Mundo.

US Soccer elogió la pasión y la “creencia en el poder del juego para promover los derechos humanos” de Wahl. También compartió sus condolencias con la esposa de Wahl, Celine Gounder, y sus seres queridos.

Por su parte, Gounder publicó la declaración de US soccer en Twitter y escribió: “Estoy muy agradecida por el apoyo de la familia del fútbol a mi esposo @GrantWahl y de tantos amigos que se han comunicado esta noche. Estoy en completo shock”.