¿Arte o extraterrestres? Aparece otro “misterioso” monolito cerca de Las Vegas

(CNN-CNN Chile) – Otro “misterioso” monolito ha sido avistado. Esta vez, en una ruta de senderismo de Las Vegas, Nevada, según el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

“Vemos un montón de cosas raras cuando la gente va de excursión, como no estar preparado para el clima, no llevar suficiente agua… pero mira esto”, escribió el departamento en una publicación de Facebook el martes, en la que mostraba imágenes de una estructura espejada: “¿Cómo ha llegado hasta ahí?”.

El monolito fue encontrado durante el fin de semana cerca de Gass Peak, al norte de Las Vegas, agregó.

La policía no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

El pilar es una reminiscencia de los que han aparecido en diferentes lugares del mundo poco después de un monolito de plata de 3 metros fuera descubierto a finales de 2020 por un helicóptero que volaba sobre un desierto de Utah. Estructuras similares aparecieron en la cima de una montaña de California, en un bosque de Rumanía y en la isla de Wight, en la costa sur de Inglaterra, por nombrar algunos lugares.

MYSTERIOUS MONOLITH!

We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water… but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley. pic.twitter.com/YRsvhJIU5M

— LVMPD (@LVMPD) June 17, 2024