(EFE) – En una entrevista emitida este jueves por la BBC, El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, negó que Rusia haya invadido Ucrania y acusó a los países occidentales de extender “noticias falsas”.

“Nosotros no invadimos Ucrania. Declaramos una operación militar especial porque no teníamos absolutamente ninguna otra forma de que Occidente comprendiera que arrastrar a Ucrania hacia la OTAN era una acción criminal“, afirmó.

Desde que las tropas rusas iniciaron la guerra en Ucrania, el pasado 24 de febrero, más de 4 mil civiles, 10 mil soldados ucranianos y 30 mil rusos han muerto, según estimaciones de Kiev. En una de las escasas entrevistas que ha concedido a medios internacionales, Lavrov insistió en la versión oficial de Moscú de que se está haciendo una campaña de desnazificación en Ucrania

El periodista citó un informe de las Naciones Unidas sobre la población ucraniana de Yahidne, donde “360 residentes, incluidos 74 niños y cinco personas con discapacidades fueron obligados por fuerzas armadas rusas a permanecer 28 días en el sótano de un colegio, sin lavabos ni agua” y “10 personas mayores murieron”. Así, le preguntó a la autoridad: “¿Es eso luchar contra los nazis?”.

“Es una gran pena, pero diplomáticos internacionales, incluida la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos (Michelle Bachelet), el secretario general de la ONU (António Guterres) y otros representantes de la ONU reciben presiones por parte de Occidente y en muchas ocasiones son utilizados para amplificar noticias falsas“, dijo Lavrov.

El ministro de Exteriores ruso fue cuestionado por los dos británicos que combatían junto con el Ejército ucraniano y han sido condenados a muerte por separatistas prorrusos de la autoproclamada república de Donetsk.

Amnistía Internacional y otras organizaciones han alertado de que bajo la convención de Ginebra los prisioneros de guerra no pueden ser procesados por haber tomado parte en las hostilidades. “No estoy interesado en el punto de vista de Occidente en absoluto. Solo estoy interesado en la legalidad internacional. De acuerdo con la ley internacional, los mercenarios no son reconocidos como combatientes”, subrayó.