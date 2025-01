Milei calificó de “desafortunados” y de “errores no forzados” los dichos de Villarruel, en un nuevo cruce entre ambos

La cohesión en la interna de la Casa Rosada parece no alcanzarse aún, luego de otro episodio de críticas por parte del presidente argentino a la vicepresidenta: "ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57% de los argentinos votó".

Un nuevo cruce en lo más alto del Ejecutivo ocurrió en Argentina. El Presidente trasandino Javier Milei se refirió nuevamente sobre los comentarios de la vicepresidenta Victoria Villarruel, criticando que sus dichos no van en la línea de lo votado por el pueblo argentino.

En entrevista con El Observador, el mandatario trasandino afirmó que Villarruel “ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57% de los argentinos votó”.

Las palabras de Milei llegan luego que su vicepresidenta dijera que lo salarios de funcionarios son bajos.

“Creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados. (…) No está en línea con lo que los argentinos quieren”, afirmó Milei.

Además, el presidente argentino calificó de “desafortunadas” las declaraciones.

Conflictos internos que se mantienen

En diciembre del año pasado, cuando cerraba el primer año de mandato de Milei, ya se hablaba a nivel de medios latinoamericanos y, en específico, trasandinos, sobre la poca cohesión entre él y la vicepresidenta.

Infobae, por ejemplo, recogió distintos hechos ocurridos a lo largo de 2024 que dan cuenta de problemas en la interna de la Casa Rosada.

Uno de esos cruces, por ejemplo, tiene que ver con las críticas sobre una sesión del Senado en la que a Edgardo Kueider fue expulsado de la Cámara Alta trasandina. Tras los comentarios de Villarruel, Milei comentó: “Cada vez que me voy, siempre alguno me hace alguna…”, sin mencionar a alguien en particular.

En otra ocasión Milei reafirmó varios puntos respecto al rol de Villarruel al interior del Gobierno, como que no tenía injerencia en las decisiones que tomaba o que ella era cercana a la “casta”, concepto del que Milei se valió desde el inicio de su campaña como el principal foco de los problemas que aquejan a Argentina.