“Mi hijo me dice: Papi, ven, sálvame”: El duro testimonio del padre de dos de los menores encontrados calcinados en Ecuador

Ecuador está conmocionado. El caso denominado Los 4 de Guayaquil ha calado hondo en la comunidad. No solo por el hecho que las víctimas sean 4 menores de edad, sino que también por la forma en que murieron: calcinados por desconocidos.

Los menores, de entre 11 y 15 años, habían salido a jugar a la pelota el pasado 8 de diciembre. Pero nunca volvieron a casa. Su paradero fue desconocido por varios días, hasta finales de año, cuando cuatro cuerpos calcinados y con signos de tortura fueron encontrados cerca de un cuartel militar. Tras las pericias de rigor, se confirmó que eran los menores.

El caso ha causado indignación en Ecuador. 16 militares fueron detenidos por su presunta participación en los hechos. Esto luego de que se revelase un video en donde se aprecia que dos de los menores fueron aprehendidos por militares. Según el testimonio de los uniformados, ellos dejaron libres a los menores poco tiempo después de detenerlos.

Pero ahora se sumó un nuevo dato: Luis Arroyo, padre de Ismael (15) y Josué (14) conversó con BBC Mundo y entregó detalles, hasta ahora desconocidos, del caso.

“Y ahí me pasa a mi hijo Ismael, el mayor. Y me dice: ‘Papi, ven, sálvame que estamos por aquí en Taura [un barrio de Guayaquil], botados, los militares nos cogieron por supuestamente haber estado robando, pero nosotros no estábamos haciendo nada, papá, ven acá a rescatarnos por favor. Estoy asustado'”, contó el padre de los menores.

“Yo no tenía cómo movilizarme, yo no me iba a arriesgar a ir allá solo. Entonces corté la llamada y dije: ‘Mis hijos están secuestrados, dios mío santo protégelos’. Ahí llamé a un familiar para que reportara la novedad al cuartel de Taura y a los policías con la ubicación que yo le doy. Con la foto de este tipo y el número”, agregó.

“Pero cuando los policías llegan al punto no encuentran a nadie. Y ahí mi familiar coge y me llama y me dice: ‘Primo, no están los bebés’. Desesperado le corto la llamada y llamo a este sujeto de nuevo y le digo: ‘Barón, Dios te bendiga, ¿por qué no entregastes a mis hijos si yo los mandé a ver? Y él me dijo, disculpe la mala palabra: ‘Eres como la verga porque me mandaste a la policía. Se ve que no quieres a tus hijos (…) vino la mafia como en 10 motos y se los llevó'”, agregó.

“Ahí me cortó la llamada y no supe nada más de mis hijos”, cerró.