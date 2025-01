McDonald’s anuncia su nuevo “menú económico”: Es el cambio más grande de la compañía en varios años

La nueva categoría de menú de la cadena de comida rápida es el mayor esfuerzo que ha realizado para economizar los valores de sus productos desde 2018.

(CNN) – McDonald’s lanzará este martes en los restaurantes de Estados Unidos su nuevo y esperado menú económico, lo que marca el mayor cambio de la cadena en varios años.

La opción “McValue” del menú es un nuevo intento económico de atraer a los clientes que se han sentido desanimados por los precios más altos de McDonald’s. La popular oferta del menú de US$ 5 presentada a principios de este año es el atractivo principal, y el menú McValue también contará con una nueva opción “Compra uno, agrega otro por US$ 1” que incluye el desayuno.

El nuevo menú de McValue también incluirá más ofertas exclusivas de la aplicación, además de ofertas de comida y bebida locales organizadas por sus franquiciados.

La empresa también reclutó a John Cena, el luchador de la WWE convertido en actor y un “fan de toda la vida” de la cadena, para una nueva campaña de marketing que promociona el menú.

McDonald’s está intentando reactivar su crecimiento después de varios trimestres desalentadores. La percepción de valor de la cadena ha disminuido entre sus clientes con algunas dificultades económicas: el precio promedio de los artículos se ha disparado alrededor de un 40% desde 2019. La compañía ha dicho que esto está en línea con el crecimiento de sus costos.

La cadena anunció el nuevo menú en noviembre, poco después de un brote de E. coli que causó una caída en picado de las ventas. McDonald’s dio a conocer que invertiría US$ 100 millones en marketing y ayuda para las franquicias más afectadas por el problema sanitario, que ya ha terminado.

McDonald’s está regalando US$ 3 millones en ofertas promocionales de otras 16 marcas para difundir la noticia, incluido un mes gratis de YouTube TV o una suscripción gratuita a un nivel de pago de Tinder. Los usuarios tienen que “interactuar con los anuncios de McValue” cuando los ven en las aplicaciones o sitios web para desbloquear las ofertas.

La empresa publicará sus ganancias trimestrales el 3 de febrero, lo que dará a los inversores un primer vistazo sobre si estos esfuerzos están funcionando.

Prioridad al precio

Con el aumento de los precios de todo, desde los alimentos hasta la vivienda y la comida rápida, muchos consumidores se sienten presionados. El lanzamiento nacional de McValue ayuda a “mejorar la imagen más amplia de McDonald’s como una marca que le presta atención al precio”, según David Henkes, director senior de Technomic, una empresa de investigación y consultoría de la industria alimentaria.

La nueva categoría del menú es el mayor esfuerzo que ha realizado McDonald’s para economizar sus precios desde 2018, cuando fijó el precio de algunos artículos entre US$ 1 y US$ 3.

Pero el menú de US$ 1 no tuvo tanta aprobación en comparación con el menú de US$ 5, mucho más exitoso, que se lanzó el verano pasado. Los clientes no buscaban necesariamente comida barata, sino más bien algo más rentable.

Al final, la inflación prácticamente había acabado con los artículos que se encontraban en el extremo inferior de ese nivel de precios. El menú McValue reemplazará lo que quede de él.