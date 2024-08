Maduro reabrirá cárceles de alta seguridad para detenidos tras elecciones: Una funcionaba como centro del Tren de Aragua

Durante una reunión empresarial, el líder del régimen chavista destacó que las fuerzas de seguridad están intensificando los esfuerzos para detener a todos los responsables de los disturbios surgidos a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo pasado.

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la reapertura de dos cárceles de “máxima seguridad” para albergar a los más de 1.200 detenidos durante las recientes protestas contra los resultados de los comicios presidenciales del pasado domingo 28 de julio.

Los penales refaccionados son Tocorón y Tocuyito, que se preparan para recibir a los manifestantes arrestados.

En una reciente reunión empresarial, el mandatario venezolano, quien fue proclamado presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 51,20% de los votos en medio de acusaciones de fraude, subrayó que las fuerzas de seguridad están trabajando intensamente para capturar a todos los implicados en los disturbios.

“Los estamos agarrando uno detrás del otro, y no va a haber perdón esta vez, se los digo, no va a haber perdón. Con mi corazón de hombre de paz y cristiano digo ‘esta vez no va a haber perdón’”, sostuvo el líder chavista.

Maduro también acusó durante los últimos días que los arrestados durante las manifestaciones fueron entrenados en varios países, incluyendo Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile.

La cárcel de Tocorón, conocida por ser el centro de operaciones del grupo criminal Tren de Aragua, será una de las instalaciones reabiertas.

Cabe recordar que esta prisión fue intervenida el 20 de septiembre de 2023 por más de 11.000 militares y policías, quienes encontraron una prisión sin ley y con lujosos privilegios para los reclusos, como una piscina, una pequeña ciudadela, un campo de béisbol, una discoteca y un zoológico.

El líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flórez, conocido como el “Niño Guerrero”, logró escapar durante el operativo y hasta el momento sigue prófugo.

Un mes después, las autoridades también intervinieron en la cárcel de Tocuyito, ubicada en el estado de Carabobo, donde se descubrió una gran cantidad de armas y municiones. Ambas cárceles han sido refaccionadas y se prevé que estén listas en 15 días para recibir a los detenidos por las protestas.

La reapertura de estos penales representa un intento de reforzar el control estatal sobre los prisioneros en un contexto de creciente tensión política.