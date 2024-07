Maduro por prohibición de ingreso a Venezuela a exmandatarios: “Son unos ridículos, ellos saben que son personas no gratas”

Durante una transmisión del programa "Nico Live", el mandatario afirmó que estos exlíderes son "personas no gratas" y "gente muy repudiada", mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez justificó la medida señalando que "solamente gente con dignidad puede entrar en esta tierra sagrada".

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, se pronunció sobre la polémica generada por la prohibición de ingreso de un grupo de exmandatarios latinoamericanos, quienes intentaron arribar a Caracas para participar como observadores electorales en los comicios presidenciales del país caribeño.

Este sábado, en una transmisión del programa “Nico Live”, Maduro comentó: “Yo creo que son unos ridículos, porque ellos saben que son personas no gratas, son gente muy repudiada”.

“De hecho, estamos recibiendo una protesta del pueblo mexicano, porque les devolvimos a Vicente Fox”, bromeó el mandatario.

Maduro insistió en que el grupo de exmandatarios “son gente muy repudiada en sus países. Son la extrema derecha, racistas, fascistas. No estaban invitados por el poder electoral, que decide a quién invita y a quién no. Yo en eso no me meto”.

Lee también: “Solamente gente con dignidad puede entrar”: Vicepresidenta de Venezuela habló por impedimento de ingreso a autoridades

“Yo los veo por redes sociales y me dan risa, porque son unos ridículos”, puntualizó.

Cabe recordar que el escándalo surgió luego de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunciara durante la jornada de ayer que el gobierno venezolano no autorizó el despegue de un avión que transportaba a los exmandatarios Mireya Moscoso, de Panamá; Vicente Fox, de México; Jorge Quiroga, de Bolivia; y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica. Todos forman parte de la delegación enviada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, también se refirió al incidente, asegurando que “solamente gente con dignidad puede entrar en esta tierra sagrada, cualquiera que quiera entrar a Venezuela debe entender que Venezuela debe ser respetada”.