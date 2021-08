Luiz Inácio “Lula” da Silva, ex presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT) arremetió este jueves contra el mandatario Jair Bolsonaro y aseguró que va a tratar de impedir que el país siga siendo gobernado “por un genocida”.

A poco más de un año para las elecciones en Brasil, el ex mandatario es el principal oponente al actual presidente. Da Silva aseguró que “Brasil no merece ser gobernado por un genocida como está siendo gobernado hoy. No es posible la humillación que Brasil está sufriendo ante el mundo”, durante el lanzamiento del libro Memoria de la Verdad, en el que habla sobre sus casi 20 procesos judiciales en la operación Lava Jato y el recorrido que hizo para probar su inocencia, según consigna Cooperativa.

Fue en abril de este año que el ex mandatario brasileño pudo recuperar sus derechos políticos, luego de que la Corte Suprema anulara cuatro de los procesos judiciales, dado que da Silva fue juzgado en tribunales que, según el fallo Supremo, no tenían jurisdicción en los asuntos de corrupción por los que fue acusado.

“Nunca imaginé que sería acusado de corrupción. Nunca imaginé que intentarían destruir nuestra imagen. Yo creía que habían aprendido a lidiar con la existencia de un Partido de los Trabajadores”, afirmó.

Luiz Inácio da Silva está liderando las encuestas para las elecciones que serán en 2022. Por ello, en la instancia aprovechó de expresar que Bolsonaro salió electo debido a su discurso de odio contra la política, pese a que siempre fue parte de ella, como concejal o diputado.

En la misma línea criticó la administración de Bolsonaro y dijo que el presidente abrazó la vieja política y no cuidó al país de la pandemia. “Ese ciudadano (Bolsonaro) no cuidó de la pandemia, del hambre, del empleo, del salario y adoptó la vieja política de la peor especie que un presidente puede relacionarse con el Congreso Nacional“, enfatizó el líder del PT.