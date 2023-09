(CNN) – El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, fue citado a comparecer ante un tribunal español para este viernes a mediodía hora local, 6 a.m. hora de Miami, en relación con una investigación sobre su beso a la jugadora Jennifer Hermoso en el Mundial Femenino.

La Audiencia Nacional dijo en un comunicado, este lunes, que admitió la querella contra Rubiales por los presuntos delitos de “agresión sexual y coacciones” de Rubiales contra Hermoso en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

El magistrado Francisco de Jorge recabará en primera instancia todas las imágenes de archivo que “recojan el momento desde todos los ángulos en el que el querellado besa a la denunciante, así como los minutos inmediatamente anteriores y posteriores al hecho relativos a la celebración del triunfo de la selección de fútbol femenino”, dice el comunicado.

El juzgado solicitó los medios de comunicación como El País y el Diario AS los videos de las celebraciones en el vestuario, así como los momentos del beso y otras imágenes relacionados con los hechos como las celebraciones en el vestuario y el viaje en autobús, agrega el comunicado.

Rubiales anunció su renuncia al cargo el domingo pasado ante las reacciones de la opinión pública por su beso no deseado a la delantera española Jennifer Hermoso, tras la victoria de la selección española en el Mundial Femenino.

“Hoy he transmitido a las 21:30 horas al presidente en funciones, el señor Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he hecho saber que también he dimitido de mi cargo en la UEFA para que se pueda cubrir mi puesto de vicepresidencia”, dijo Rubiales en una publicación en X.

“Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”, agregó Rubiales.

Añadió que su familia ha “sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo”.

Defenderé mi honorabilidad.

Defenderé mi inocencia.

Tengo Fe en el futuro.

Tengo Fe en la verdad. Gracias a todos. 🇪🇸https://t.co/yS9rM1HBTm — Luis Rubiales (@LuisRubiales17) September 10, 2023

El caso de Rubiales y Hermoso

La renuncia de Rubiales se da exactamente tres semanas después de que diera un beso no deseado a Hermoso el 20 de agosto, en la ceremonia de premiación del Mundial Femenino 2023, el cual fue conquistado por la selección de España.

Desde entonces, Rubiales ha tomado diversas posturas al respecto.

Apenas un día después de la final del Mundial, Rubiales se disculpó en un video con marca de agua de la RFEF, diciendo “seguramente cometí un error, tengo que reconocerlo. Bueno, en un momento de euforia sin ninguna intención de mala fe, pues pasó lo que pasó”.

Tras las disculpas, hubo reacciones de diversos frentes, entre ellos el Gobierno de Pedro Sánchez, que dijo que eso no era suficiente para resolver el caso.

El 24 de agosto, Hermoso habló en un comunicado a través de sus representantes y de un sindicato de jugadoras. El sindicato que representa a las futbolistas españolas pidió que se sancione al presidente de la RFEF por besar a Hermoso, al tiempo que prometió luchar contra “el machismo y el sexismo”.

Sin embargo, el 25 de agosto, Rubiales dio un encendido discurso donde dijo que no dimitiría, que iba a “luchar hasta el final”, y donde incluso calificó el beso de “mutuo, eufórico y consentido”.

Luego de estos comentarios, Jenni Hermoso desmintió que el beso de la polémica fue consentido: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho“, dijo Hermoso en un comunicado, en el que las jugadoras de la selección anuncian que renunciarán si no cambia la dirigencia.

El caso también llevó a la FIFA, el máximo órgano rector del fútbol mundial, a suspender provisionalmente a Rubiales por 90 días mientras se llevaba a cabo una investigación disciplinaria.

Con información de Homero De La Fuente y Laura Perez Maestro de CNN.