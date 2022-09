(CNN Chile- CNN) – Líderes de todo el mundo comenzaron a reaccionar al fallecimiento de la reina Isabel II y manifestaron sus condolencias a la familia real.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escribió en un tuit: “Con profunda tristeza nos enteramos de la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II. En nombre del pueblo ucraniano expresamos nuestras más sinceras condolencias a la Familia Real, a todo el Reino Unido y a la Commonwealth por esta pérdida irreparable. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes“.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily , the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you.

El secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo estar “profundamente entristecido por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II (…) Expreso mis más sinceras condolencias a su afligida familia, al Gobierno y al pueblo del Reino Unido y a la Commonwealth en general”.

“La reina Isabel II era una buena amiga de las Naciones Unidas y visitó nuestra sede en Nueva York dos veces, con más de cincuenta años de diferencia. Estaba profundamente comprometida con muchas causas benéficas y medioambientales y habló conmovedoramente a los delegados en las conversaciones climáticas COP26 en Glasgow”, agregó en un comunicado.

I am deeply saddened at the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, admired worldwide for her leadership & devotion.

She was a good friend to the @UN & a reassuring presence through decades of change.

Her unwavering, lifelong dedication will be long remembered. pic.twitter.com/1wlZEt8PLA

