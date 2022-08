(CNN en Español) – Mijaíl Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética, murió este martes a los 91 años en un hospital moscovita.

Recordado como un gigante en Occidente, pero como un paria en Rusia, líderes del todo el mundo reaccionaron al fallecimiento del padre de la glasnost (apertura) y la perestroika (reestructuración).

Estas son algunas de las reacciones a la muerte de Gorbachov:

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas

“Me entristeció profundamente saber del fallecimiento de Mijaíl Gorbachov, un estadista único en su clase que cambió el curso de la historia. Hizo más que cualquier otro individuo para lograr el fin pacífico de la Guerra Fría. En nombre de las Naciones Unidas, extiendo mi más sentido pésame a la familia de Mijaíl Gorbachov y al pueblo y gobierno de la Federación Rusa”, dijo.

El líder de las Naciones Unidas sostuvo que “el mundo ha perdido a un destacado líder mundial, multilateralista comprometido e incansable defensor de la paz”.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos

El presidente Joe Biden recordó a Mijaíl Gorbachov, el último líder de la ex Unión Soviética, en una declaración el martes en la que lo llamó “un hombre de visión notable“.

“Como líder de la URSS, trabajó con el presidente Reagan para reducir los arsenales nucleares de nuestros dos países, para alivio de las personas en todo el mundo que oraban por el fin de la carrera armamentista nuclear”, dijo Biden.

Y agregó: “Creía en la glasnost y perestroika -apertura y reestructuración- no como meros eslóganes, sino como el camino a seguir para el pueblo de la Unión Soviética después de tantos años de aislamiento y privaciones”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia

“Mis condolencias por la muerte de Mijaíl Gorbachov, un hombre de paz cuyas decisiones abrieron un camino hacia la libertad para los rusos. Su compromiso con la paz en Europa cambió nuestra historia común“, sostuvo el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Olaf Scholz, canciller de Alemania

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, dedicó unas sentidas palabras: “Michael Gorbachev está muerto. Nunca olvidaremos que la perestroika hizo posible que Rusia pudiera intentar establecer la democracia y que la democracia y la libertad fueran posibles en Europa, que Alemania pudiera estar unida, que la cortina de hierro desapareciera. El movimiento democrático en Europa Central y del Este también se benefició del hecho de que él estaba a cargo en Rusia en ese momento”.

“Sabemos que murió en un tiempo en el que no solo la democracia en Rusia ha fallado, no se puede describir la situación actual allí de forma contraria, sino que Rusia y el presidente ruso Putin dibujan nuevas trincheras en Europa y ha iniciado una guerra terrible contra un país vecino, Ucrania, y justo por eso pensamos en Míjail Gorbachov y sabemos qué importancia tuvo para el desarrollo de Europa y también de nuestro país, en los últimos años”, agregó.

Boris Johnson, primer ministro británico

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, también publicó un mensaje tras la muerte del ex líder. “Me entristece saber de la muerte de Gorbachov. Siempre admiré el coraje y la integridad que mostró al llevar la Guerra Fría a una conclusión pacífica. En una época de la agresión de Putin en Ucrania, su incansable compromiso con la apertura de la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos nosotros”.

Mario Draghi, primer ministro de Italia

“Míjail Gorbachov marcó la historia reciente de Rusia, Europa y el mundo. Después de una vida en el Partido Comunista, puso fin con valentía y resolución a la experiencia de la Unión Soviética y buscó construir una nueva temporada de transparencia, derechos y libertad. Su deseo de paz y su oposición a una visión imperialista de Rusia le valieron el Premio Nobel. Estos son mensajes oportunos frente a la tragedia de la invasión de Ucrania”, señaló el primer ministro de Italia, Mario Draghi.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció el legado del último dirigente de la URSS: “Míjail Gorbachov era un líder confiable y respetado. Desempeñó un papel crucial para poner fin a la Guerra Fría y derribar el telón de acero. Abrió el camino para una Europa libre. Este legado no lo olvidaremos. Descanse en paz Míjail Gorbachov”.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN

“Las reformas históricas de Míjail Gorbachov llevaron a la disolución de la Unión Soviética, ayudaron a poner fin a la Guerra Fría y abrieron la posibilidad de una asociación entre Rusia y la OTAN. Su visión de un mundo mejor sigue siendo un ejemplo”, comentó el líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, también publicó su pesar por la muerte de Gorvachov. “El señor Gorbachov había hecho contribuciones positivas a la normalización de las relaciones entre China y la Unión Soviética. Expresamos nuestras condolencias a su familia por su fallecimiento a causa de una enfermedad”, dijo.

Anthony Albanese, primer ministro de Australia

“Míjail Gorbachov ayudó a poner fin a la Guerra Fría y cambió el mundo para mejor. Descanse en paz”, escribió la autoridad australiana.

Arnold Schwarzenegger, ex gobernador de California

El actor y ex gobernador de California publicó un sentido mensaje. “Hay un viejo dicho: ‘Nunca conozcas a tus héroes’. Creo que es uno de los peores consejos que he escuchado. Míjail Gorbachov fue uno de mis héroes, y fue un honor y una alegría conocerlo. Fui increíblemente afortunado de llamarlo amigo. Todos podemos aprender de su fantástica vida”.

John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos

“Gorbachov fue un líder histórico y la Guerra Fría alcanzó un punto de inflexión definitivo cuando se unió a Bush 41 en la Cumbre de Helsinki en septiembre de 1990 para oponerse a la invasión de Saddam Hussein de Kuwait”, sostuvo el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos.

Fundación e Instituto Reagan

“La Fundación e Instituto Reagan lamenta la pérdida del ex líder soviético Míjail Gorbachov, un hombre que alguna vez fue un adversario político de Ronald Reagan y que terminó convirtiéndose en un amigo. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Gorbachov y el pueblo de Rusia”, señalaron en redes sociales.