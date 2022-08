Michelle Bachelet termina este miércoles su mandato de cuatro años como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Previo a su salida definitiva, la también ex presidenta de Chile publicó un sentido mensaje.

La autoridad comenzó su discurso agradeciendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos: “He aprendido mucho de ustedes, de sus profundas percepciones de las realidades de las diferentes comunidades, de su esfuerzo por proteger la dignidad de las personas, de las formas creativas en las que amplificaron las voces de aquellos que normalmente no son escuchados”.

Lee también: Cámara liberó imágenes: Así fueron las agresiones del diputado De La Carrera

“Me impresionó que tantos defensores de los derechos humanos de todas partes, a menudo con un gran coste personal, sigan planteando las preguntas difíciles, aquellas sobre el déficit de derechos: ¿por qué se ignoran las voces de algunas comunidades? ¿Por qué no mejora la situación de los excluidos? ¿Por qué no podemos trabajar juntos para encontrar soluciones?”, reflexionó.

Bachelet también contó su experiencia durante la dictadura. “Como muchos chilenos de mi generación, tuve que enfrentarme a un gobierno opresor que silenció violentamente las voces de quienes estaban comprometidos con la democracia, pero también fui testigo de la resistencia y, lo que es más importante, al regresar a mi país, formé parte de los esfuerzos por reconstruir una democracia que respete los derechos”.

As my time as High Commissioner draws to an end, I call on everyone – States, companies, civil society – to stand with the countless people around the world who defend human rights.

They protect us. We have to protect them.

And count on @UNHumanRights to continue supporting YOU pic.twitter.com/HQ3MJug4Wk

— Michelle Bachelet (@mbachelet) August 31, 2022