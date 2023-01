(CNN) – El príncipe Harry rompió un récord con su explosivo libro de memorias, Spare, luego de que la versión en inglés vendiera más de 1,4 millones de copias en su primer día de publicación.

Las extraordinarias ventas incluyeron todos los formatos del libro (papel, audio y electrónico) en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, según un comunicado emitido este miércoles por la editorial Penguin Random House.

“El primer día completo de ventas de Spare ya representa el mayor total de ventas para cualquier libro de no ficción jamás publicado por Penguin Random House, la editorial comercial más grande del mundo”, dice la editorial en el texto.

Sin embargo, los spoilers no impidieron que aquellos que esperaban ansiosamente su publicación fueran por el libro, como reveló la editorial.

La editorial había prometido “honestidad cruda e inquebrantable” por parte del príncipe, quien narró la versión de audio íntegra del libro.

Spare salió a la venta en 16 idiomas en todo el mundo.

El duque de Sussex no oculta casi nada y busca desmantelar la percepción generalizada de que él es el príncipe fiestero, amante de la diversión y despreocupado. Además de que profundiza en el impacto devastador que tuvo en su vida la muerte de su madre, habla de la experimentación con las drogas como método para sobrellevar el dolor y sus luchas para encontrar el amor.

The landmark publication is finally here! Full of insight, revelation, and self-examination, SPARE chronicles Prince Harry’s journey with raw honesty. The official #PrinceHarryMemoir is out today, with the audiobook read by the author. Visit https://t.co/fL1z5atYxi pic.twitter.com/gAAtD8F15u

— Penguin Random House 🐧🏠📚 (@penguinrandom) January 10, 2023