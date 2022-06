La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, se sumó a los muchos atletas que expresan su deseo de que la estrella de la WNBA Brittney Griner regrese a casa tras llevar más de 100 días detenida en Rusia.

“Tenemos que unirnos y ayudar a hacer todo lo posible para traer a BG a casa de forma rápida y segura. Nuestra voz como atletas es más fuerte si estamos juntos“, sostuvo James a través de su cuenta de Twitter.

James también compartió un mensaje de Uninterrupted, en el que instaba al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris a tomar medidas y ayudar a que Griner vuelva a casa.

La dos veces medallista de oro olímpica fue detenida en febrero en un aeropuerto de Moscú mientras jugaba en el UMMC Ekaterinburg durante la temporada baja de la WNBA.

Las autoridades rusas afirmaron haber encontrado aceite de cannabis en el equipaje de Griner y la acusaron de contrabando de importantes cantidades de una sustancia estupefaciente, un delito castigado con hasta 10 años de prisión.

En mayo, un tribunal ruso prorrogó la detención preventiva de la atleta de 31 años hasta al menos junio.

