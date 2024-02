La cantautora argentina Lali Espósito respondió a los duros comentarios del presidente Javier Milei en los que la acusaba de ser un “parásito” del Estado. “Lo invito a uno de mis conciertos, le aseguro que lo pasaría bien“, dijo la artista a través de redes sociales.

¿Qué dijo Milei?

El mandatario trasandino había increpado a la artista por recibir dinero por recitales municipales, entre otras críticas.

“Si vos, un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”, expresó Milei.

¿Qué dijo Lali?

La cantante respondió a las declaraciones del jefe de Estado por medio de un largo post en X, en el que partió señalando: “Mi nombre es Mariana Expósito, nací en Parque Patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22“.

“Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia ¡Le pude comprar la casa a mis padres señor presidente! No sabe qué emoción tan grande”, siguió.

Luego, detalló que, durante su carrera, pudo desempeñarse como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente. “No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre“, señaló.

Y agregó: “La asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento“.

Lali invitó a Milei a sus conciertos

Lali, que previamente había manifestado estar en desacuerdo con las políticas de Milei, expresó que, democráticamente, acepta el camino que eligió la mayoría y que, desde el respeto, quiere tener la libertad de poder pensar distinto.

“Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a todos a un mejor lugar”, comentó.

Por último, le pidió respeto al mandatario y lo invitó a pasarse por alguno de sus conciertos: “No creo que el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo. Lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y le aseguro que se la pasaría muy bien“.

Mira su publicación: