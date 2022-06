Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Roe versus Wade al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al aborto.

El dictamen es la decisión más importante del Tribunal Supremo en décadas y transformará el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos. Respecto al polémico dictamen, la cantante estadounidense, Taylor Swift, también se refirió a esta decisión compartiendo una reflexión de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.

“Estoy absolutamente aterrada de que estemos aquí, que después de tantas décadas de personas luchando por los derechos de las mujeres a sus propios cuerpos, la decisión de hoy nos haya despojado de eso”, señaló la artista a través de Twitter.

Cabe señalar que Obama declaró tener el “corazón roto por las personas de este país que perdieron su derecho fundamental a tomar decisiones informadas acerca de sus propios cuerpos”.

Lee también: Min. Orellana tras anulación del derecho al aborto en EE.UU: “Desde Chile seguiremos defendiendo la autonomía de las mujeres”

“Eso fue lo que nuestras madres, abuelas y bisabuelas vivieron, y ahora nos toca otra vez (…) Me parte el corazón la chica adolescente que no podrá terminar su escuela o vivir la vida que ella quería porque el estado controla sus decisiones reproductivas; la madre en un embarazo inviable que es forzada a llevarlo a término; los padres que ven el futuro de sus hijos esfumarse; la salud de las trabajadoras que no recibirán más ayuda sin arriesgar prisión”, compartió la abogada y esposa del ex presidente, Barack Obama.

Asimismo, hizo un llamado a los jóvenes para que continúen luchando por sus derechos. “Yo sé que este no es el futuro que ustedes eligieron para su generación, pero si ustedes se rinden, heredarán un país que no se parecerá a ustedes ni a los valores en los que creen”, expresó.

En Estados Unidos, al menos 21 estados tienen ya leyes o enmiendas constitucionales que les harían intentar prohibir el aborto lo antes posible, según el Instituto Guttmacher, que está a favor del derecho al aborto. Y es probable que otros cuatro estados prohíban el aborto tan pronto como sea posible sin protecciones federales.

La anulación de este derecho podría habilitar la disputa por otros derechos como la anticoncepción y el matrimonio igualitario.

I’m absolutely terrified that this is where we are – that after so many decades of people fighting for women’s rights to their own bodies, today’s decision has stripped us of that. https://t.co/mwK561oxxl

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022