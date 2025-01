La primera semana de Donald Trump: Desde indultos a acusados del ataque al Capitolio hasta el despido de un famoso chef

El lunes 20 de enero comenzó el segundo mandato de Donald Trump, captando la atención mundial debido al cumplimiento de sus promesas de campaña. En apenas una semana, ha implementado diversos cambios. Conócelos en la siguiente nota.

(CNN)— La decisión del presidente Donald Trump de despedir al equipo de seguridad del Dr. Anthony Fauci fue solo una de las formas en que utilizó su primera semana en el cargo para llevar a cabo la retribución política que prometió desatar si los votantes lo devolvían a la Casa Blanca.

Con acciones grandes y pequeñas, Trump ha pasado sus primeros días en el cargo presionando las palancas del gobierno –y sus poderes únicos como comandante en jefe– para atacar a sus percibidos enemigos políticos tanto dentro como fuera del gobierno.

El presidente ha revocado las autorizaciones de seguridad de sus críticos. Ha cancelado los esquemas de seguridad de los funcionarios que trabajaron para él en la primera administración. Ha anunciado personalmente los despidos de personas que detesta. Y ha insinuado su deseo de iniciar una amplia investigación tanto sobre su predecesor, Joe Biden, como sobre muchos otros que lo criticaron después de que dejó el cargo por primera vez.

Todavía es demasiado pronto para decir en qué medida el deseo de venganza política de Trump influirá en su segundo mandato, y si de hecho presionará para que se tomen medidas mucho más drásticas dentro del Departamento de Justicia una vez que se confirme a su equipo. Esta semana, el Departamento de Justicia de Trump reasignó rápidamente a al menos 20 funcionarios de carrera de puestos de alto nivel en los que habían trabajado durante años.

Pero la retórica de Trump durante sus primeros cinco días en el cargo deja claro que todavía tiene ganas de hacerlo. El nuevo presidente lamentó esta semana los indultos preventivos de Biden a posibles víctimas de represalias de Trump, como la exrepresentante Liz Cheney. E incluso sugirió en una entrevista en la Oficina Oval con el presentador de Fox Sean Hannity el miércoles que Biden cometió un error al no indultarse a sí mismo.

“Pasé por cuatro años de infierno con esta escoria con la que tuvimos que lidiar”, dijo Trump. “Es realmente difícil decir que ellos no deberían tener que pasar por lo mismo también. Es muy difícil decir eso”.

Revocación de autorizaciones y datos de seguridad

Trump utilizó su primer lote de acciones ejecutivas firmadas el primer día de su presidencia para comenzar su gira de venganza.

Entre ellos se incluyen: Trump revocó las autorizaciones de seguridad de los 51 ex funcionarios de inteligencia que firmaron una carta de 2020 argumentando que los correos electrónicos de una computadora portátil perteneciente a Hunter Biden tenían “todas las características clásicas de una operación de información rusa”.

La carta había sido objeto de investigaciones del Congreso lideradas por los republicanos durante los últimos dos años, pero la acción de Trump de revocar las autorizaciones llevó las cosas un paso más allá. La carta estaba firmada por varios ex funcionarios de alto rango de las administraciones de Obama y Bush, incluido el ex director de inteligencia nacional Jim Clapper, el ex director de la CIA John Brennan y los ex directores interinos de la CIA John McLaughlin y Michael Morell.

Trump agregó a otro ex funcionario de seguridad nacional en la orden: también revocó la autorización de su ex asesor de seguridad nacional John Bolton por unas memorias sobre su tiempo en el Consejo de Seguridad Nacional que eran profundamente críticas del presidente, que la primera administración Trump investigó por la posible inclusión de material clasificado.

Trump atacó a Bolton de otra manera a pocas horas de su juramentación, eliminando su protección del Servicio Secreto, que le había sido asignada debido a las amenazas de Irán. (Trump inicialmente puso fin a su protección después de dejar su administración en el primer mandato, pero Biden la restableció una vez que asumió el cargo).

Trump también revocó el equipo de seguridad de su ex secretario de Estado Mike Pompeo, quien, al igual que Bolton, también recibía protección debido a las amenazas de Irán. Y le quitó el equipo a Fauci, que estaba siendo proporcionado y pagado por los Institutos Nacionales de Salud debido a las amenazas constantes por su papel de cara al público durante la pandemia de COVID-19.

Fauci ahora ha contratado su propia seguridad privada que él mismo pagará, informó CNN el viernes.

Cuando se le preguntó si se sentiría parcialmente responsable si algo le sucediera a Fauci o Bolton, Trump dijo que no.

“Todos ganaron mucho dinero. Pueden contratar su propia seguridad también”, dijo Trump el viernes mientras recorría los daños causados ​​por la tormenta en Carolina del Norte. “Todas las personas de las que estás hablando pueden salir, puedo darles un buen número de personas de seguridad muy buenas. Pueden contratar su propia seguridad. Todos ganaron mucho dinero. Fauci ganó mucho dinero”.

Ataque a trabajadores federales y despidos por parte de Truth

Trump también tomó medidas para remodelar la fuerza laboral federal, tanto como parte de su campaña para eliminar el llamado estado profundo dentro del gobierno como para apuntar a los empleados federales que se centran en la diversidad, la equidad y la inclusión.

Emitió una orden ejecutiva que facilita el despido de trabajadores federales, colocó a los trabajadores de todas las oficinas federales de DEIA en licencia administrativa paga y ordenó a todas las agencias federales que revisaran su política de teletrabajo para exigir que los trabajadores estuvieran en la oficina.

Pero Trump también se aseguró de usar su recién recuperado púlpito para anunciar personalmente los despidos de varios críticos por parte de “Truth”.

Temprano el martes por la mañana, Trump publicó en su cuenta Truth Social que estaba eliminando a cuatro personas de los consejos asesores presidenciales: José Andrés, el famoso chef y restaurador; el ex presidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley; la ex alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms; y Brian Hook, un alto funcionario del Departamento de Estado en la primera administración Trump que en un momento se esperaba que liderara el equipo de transición estatal de Trump.

“Que esto sirva como Aviso Oficial de Despido para estas 4 personas, y pronto se sumarán muchas más: José Andrés del Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición, Mark Milley del Consejo Asesor de Infraestructura Nacional, Brian Hook del Centro Wilson para Académicos y Keisha Lance Bottoms del Consejo de Exportación del Presidente. ¡ESTÁN DESPEDIDOS!”, escribió Trump.

No había ninguna razón para que Trump anunciara él mismo los despidos; Andrés incluso respondió diciendo que ya había presentado su renuncia antes de que Trump tomara posesión.

Aun así, Trump hizo alarde de atacar a algunos de sus críticos más abiertos, como Milley, quien llamó a Trump un “fascista hasta la médula” antes de las elecciones de 2024.

Siguiendo sus promesas de campaña

Durante la campaña presidencial de 2024, Trump sugirió repetidamente que sus percibidos enemigos deberían ser encarcelados, desde los fiscales del Departamento de Justicia de la administración Biden que lo acusaron hasta los miembros del comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

Ahora en el cargo, Trump ha mantenido la misma retórica, incluso si algunos de sus objetivos recibieron un indulto preventivo de Biden.

“Iba a hablar sobre las cosas que Joe hizo hoy con los indultos a personas que eran muy, muy culpables de crímenes muy graves, como el Comité No Electo de matones políticos”, dijo Trump sobre el comité del 6 de enero en comentarios posteriores a su discurso inaugural.

En su primer día en el cargo, Trump emitió una orden ejecutiva que ordena a su Departamento de Justicia y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional que abran amplias investigaciones sobre el uso de las agencias policiales y de inteligencia como armas por parte de la administración Biden.

Trump también emitió una orden que indulta a más de 1.000 personas acusadas del ataque al Capitolio, la acción más amplia en su esfuerzo de largo plazo por reescribir la historia del 6 de enero y sus intentos de revocar las elecciones de 2020, que llevaron a que el ex fiscal especial Jack Smith presentara cargos federales contra él, ahora retirados.

“Y, ya saben, lo gracioso, quizás lo triste, es que él no se concedió el indulto. Y si lo analizamos, todo tenía que ver con él. Quiero decir, el dinero fue para él”, dijo Trump, repitiendo acusaciones nunca probadas que los republicanos investigaron en el último Congreso sobre que Biden recibió dinero de los negocios de miembros de su familia.

Por supuesto, si Trump realmente ordenara a su Departamento de Justicia que investigara a Biden, enfrentaría un obstáculo clave debido a sus propias batallas legales del año pasado: la Corte Suprema dictaminó en la impugnación de Trump a la acusación formal del fiscal especial del 6 de enero que los presidentes tienen “inmunidad absoluta” relacionada con sus acciones oficiales.