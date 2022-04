(CNN Español) – El enfrentamiento entre Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard entró este mes en una nueva etapa: el comienzo de un juicio por difamación tras una demanda que presentó la ex estrella de Piratas del Caribe contra la actriz a raíz de un artículo publicado en 2018.

La relación entre los actores, que se conocieron en 2009, ha estado marcada por las denuncias de abuso físico y verbal hechas por Heard desde 2016, cuando pidió el divorcio, y la defensa de Depp, quien ha negado las acusaciones y a su vez ha contraatacado a nivel público y legal.

Una demanda por difamación de US$ 50 millones (y una contrademanda)

En diciembre de 2018, Heard escribió un artículo de opinión para The Washington Post titulado “Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

“Me convertí en una figura pública que representa el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura para las mujeres que hablan”, escribió en ese entonces. “Amigos y asesores me dijeron que no volvería a trabajar como actriz, que estaría en la lista negra. Una película en la que participé le dio a otra actriz mi papel”, contó.

El nombre del actor no estaba mencionado en el artículo. No obstante, en 2019 Depp la demandó y sostuvo que, aunque su nombre no apareciera, el artículo “trataba claramente (y otros medios de comunicación lo caracterizaron sistemáticamente como tal) de la supuesta victimización de Heard después de que acusara públicamente a su ex marido de abuso doméstico en 2016”.

La demanda dice que las acusaciones de Heard le ocasionaron pérdidas económicas, entre ellas la de ser eliminado de las futuras películas de Piratas del Caribe. Depp también abandonó su papel en la franquicia Fantastic Beasts a pedido de Warner Bros, según dijo en 2020.

En 2019, la actriz intentó que se desestimara la demanda. No lo logró y, un año después, la actriz presentó una contrademanda por difamación de US$ 100 millones que está en curso.

El testimonio de Depp: “Nunca he golpeado a una mujer”

Esta semana, Depp subió al estrado para testificar en la demanda y afirmó que su “objetivo es la verdad”. El actor reconoció en su testimonio que él y Heard tuvieron discusiones durante su relación, pero dijo: “Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera. Nunca he golpeado a una mujer en mi vida”.

También describió la tumultuosa relación de sus padres y el abuso verbal y físico que él y sus hermanos sufrieron por parte de su madre.

En su testimonio, Depp habló sobre el comienzo de su relación con Heard y aseguró: “Por lo que recuerdo, ella era demasiado buena para ser verdad“. “Era atenta, cariñosa, inteligente, amable, divertida, comprensiva. Teníamos muchas cosas en común”. Depp dijo que Heard fue “maravillosa” durante algún tiempo, entre un año y un año y medio. “Entonces, las cosas simplemente comenzaron a cambiar, o las cosas comenzaron a revelarse, es una mejor manera de decirlo”.

Heard habla del “precio” por “hablar en contra de los hombres en el poder”

Antes del inicio del juicio, Heard publicó una nota en sus cuentas verificadas de redes sociales que dice: “Nunca nombré a Depp, sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny”.

“Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo. En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas me apoyaré en él más que nunca“, escribió.

El antecedente: un caso de difamación que Johnny Depp ya perdió

A fines de 2021, un tribunal británico falló en contra de Depp en una demanda de difamación que presentó contra News Group Newspapers y Dan Wootton, el editor ejecutivo del periódico The Sun, por un artículo que afirmaba que era un marido abusivo.

En el marco de ese juicio, Heard testificó en los Tribunales de Justicia de Londres en julio de 2020 que Depp había amenazado con matarla “muchas veces”. PA Media del Reino Unido informó que en una declaración escrita presentada al tribunal Heard acusó a Depp de someterla a abusos verbales y físicos, incluyendo “gritos, insultos, amenazas, puñetazos, bofetadas, patadas, golpes en la cabeza y asfixia”, así como un “comportamiento extremadamente controlador e intimidatorio”.

“Algunos incidentes fueron tan severos que temía que me matara, ya sea intencionalmente o simplemente por perder el control e ir demasiado lejos. Explícitamente, amenazó con matarme muchas veces, especialmente en el último tiempo de nuestra relación”, declaró la actriz, según el informe del medio británico.

Depp enfatizó en que las acusaciones de abuso eran “enfermas” y “completamente falsas”, y manifestó que, por el contrario, Heard era físicamente abusiva con él.

La historia entre Depp y Heard

Depp y Amber se conocieron en el año 2009 en la filmación de la película The Rum Diary. Seis años después, en 2015, se casaron, y rápidamente quedaron envueltos en una separación conflictiva en la que ambas partes hicieron acusaciones de mal comportamiento.

Heard obtuvo una orden de alejamiento contra Depp. En el reclamo presentado para obtener la orden, Heard alegaba que Depp había sido abusivo y se refería a su consumo de drogas: “Johnny tiene una historia pública y privada de larga data, ampliamente conocida, de abuso de drogas y alcohol”, dijo.

Además, la demanda se refería a fotos que había proporcionado al tribunal en las que mostraba lesiones en su cara después de un presunto altercado con Depp. En 2016 la pareja resolvió su divorcio y emitió un comunicado en que decía que “habían acordado resolver su divorcio en privado”. “Nuestra relación fue intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre ligada al amor”, afirmaron.

Las palabras de Winona Ryder sobre Depp

La actriz Winona Ryder, que tuvo una relación durante cuatro años con Depp y con quien se comprometió cuando tenía 19 años, se refirió al caso en 2016, cuando se conocieron las acusaciones de abuso contra Heard.

“Nunca fue abusivo conmigo, de ninguna forma. Sólo lo conozco como un sujeto muy bueno, amable y amoroso, que es muy, muy protector de la gente que ama”, sostuvo. Asimismo, aclaró: “No estuve ahí (…) No sé qué ocurrió. No estoy llamando a nadie mentiroso”.

También por ese entonces, la hija del actor, Lily-Rose Depp, lo defendió con un mensaje en redes que decía: “Mi padre es la persona más cariñosa y dulce que conozco, no ha sido otra cosa más que un padre maravilloso para mi hermano pequeño y para mí, y todo el mundo que lo conoce diría lo mismo”.