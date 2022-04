Amigos y familiares del novelista y director de cine chileno Gonzalo Lira López, quien se encontraba en la ciudad ucraniana de Kharkiv, perdieron contacto con él desde el día 15 de abril.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que mantienen comunicación con las entidades pertinentes para informar ante cualquier novedad sobre la ubicación del connacional.

Desde el comienzo de la ocupación rusa, el escritor de Acrobat, Counterparts, Opération Providence y Double Salto utilizó su canal de YouTube para contar lo que sucedía en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Lee también: Acusan secuestro y deportación forzada: Niña ucraniana de 12 años es reclutada para la guerra de información de Moscú

Gonzalo Lira, conocido por bajo el seudónimo de Coach Red Pill, escribió por última vez en su cuenta de Twitter el 15 de abril. Días antes, el 26 de marzo, manifestó lo siguiente:

“¿Quieres saber la verdad sobre el régimen de Zelensky? Googlea estos nombres:

Si no has tenido noticias mías en 12 horas o más, pon mi nombre en esta lista”.

You want to learn the truth about the Zelensky regime? Google these names:

Vlodymyr Struk

Denis Kireev

Mikhail & Aleksander Kononovich

Nestor Shufrych

Yan Taksyur

Dmitri Djangirov

Elena Berezhnaya

If you haven’t heard from me in 12 hours or more, put my name on this list.

GL

— Gonzalo Lira (@realGonzaloLira) March 26, 2022