(CNN) – Antes de que comenzara la guerra de Rusia contra Ucrania, Kira Obedinsky era una niña de 12 años alegre y amada. Ahora, huérfana, herida y sola en un hospital controlado por Rusia en el este de Ucrania, se ha convertido en un peón involuntario en la guerra de información de Moscú.

La madre de Obedinsky murió cuando era un bebé. Su padre, Yevhen Obedinsky, ex capitán del equipo nacional de waterpolo de Ucrania, fue asesinado a tiros cuando las fuerzas rusas se abrieron paso hacia la ciudad de Mariúpol, en el sureste del país, el 17 de marzo.

Días después, Kira y la novia de su padre intentaron huir de la ciudad a pie junto a los vecinos. Pero después de que resultó herida en la explosión de una mina terrestre, Kira fue llevada a un hospital en la región de Donetsk, controlada por separatistas respaldados por Moscú.

Kira resultó herida por la explosión de una mina terrestre mientras intentaba huir a pie de la ciudad sitiada de Mariúpol. (Cortesía de Oleksandr Pobedinsky)

Ahora el abuelo de Kira, Oleksander, teme no volver a verla nunca más. Dijo que un funcionario del Gobierno separatista de Donetsk lo llamó por teléfono y lo invitó a viajar allí para reclamarla, lo cual es imposible debido a la guerra. Dice que habló con el hospital y le dijeron que Kira eventualmente será enviada a un orfanato en Rusia. Le quitaron sus documentos, dijo, y le dijeron que a Kira se le proporcionarán otros nuevos en Rusia.

El Gobierno ruso ha dicho que ha ayudado a trasladar al menos a 60 mil ucranianos a un lugar seguro a través de la frontera rusa. El Gobierno ucraniano ha dicho que alrededor de 40 mil han sido reubicados en contra de su voluntad y lo describe como secuestro y deportación forzada.

Los medios rusos, que repetidamente han minimizado la brutalidad del conflicto en Ucrania, han mostrado un video de Kira hablando alegremente sobre cómo a veces se le permite llamar a su abuelo.

Mientras tanto, Oleksander ha recibido un mensaje de audio de Kira diciéndole que no llore. Pero la joven, que ha perdido a su familia, su libertad y su hogar en la guerra de Rusia, no puede contener sus propias lágrimas. “Hace mucho que no te veo”, dice ella. “Quiero llorar.”