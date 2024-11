Kim Kardashian luce por primera vez en público el famoso collar de cruz con diamantes de la princesa Diana

(CNN) – Kim Kardashian no es ajena a la historia de la moda. En los últimos años, ha lucido piezas pertenecientes a Marilyn Monroe, Janet Jackson y Jackie Kennedy, por nombrar solo algunas.

Su archivo personal incluye tesoros dignos de un museo, como el brazalete de diamantes y jade de Lorraine Schwartz de Elizabeth Taylor, y en 2022 incluso adquirió el sombrero de fieltro blanco que lució Michael Jackson en el video musical de 1988 de “Smooth Criminal” para completar el disfraz de Halloween de su hija North.

Pero este sábado, en la Gala de Arte y Cine del LACMA en Los Ángeles, Kardashian estrenó otro artefacto cultural: un colgante de cruz con diamantes, que alguna vez fue el favorito de la princesa Diana.

Kardashian compró la pieza por 163.800 libras (unos US$ 212.000) en enero de 2023 durante los últimos cinco minutos de una subasta de Sotheby’s. Su aparición en la alfombra roja durante el fin de semana marcó la primera vez que el collar se lució en público desde la muerte de Diana en 1997.

La cruz, que pesa aproximadamente 5,25 quilates, mide 13,7 x 9,4 cm y fue realizada por Garrard, los joyeros de la corte británica, a principios del siglo XX. La compró en la década de 1980 el difunto empresario palestino-británico Naim Attallah, quien, según Sotheby’s, prestó la pieza a Diana varias veces, la más notable fue para una gala benéfica de 1987 en apoyo de Birthright, una organización que trabaja para proteger los derechos humanos durante el embarazo y el parto, donde combinó la llamativa pieza con un vestido de terciopelo burdeos a juego de Catherine Walker.

Kardashian estilizó el collar de manera diferente, acortando significativamente la cadena de perlas y usándolo junto a una pila de joyas, incluida una gargantilla de perlas de seis hilos.

En lugar de coordinar su atuendo con el tono amatista, Kim usó la pieza para inyectar un toque de color a su look, que era completamente blanco. Pero el escote profundo de su vestido y la procedencia de la cruz de estilo renacentista dividieron la opinión en línea, y algunos argumentan que el corte atrevido se siente incongruente con el símbolo religioso.

