(EFE) – La jueza Ketanji Brown Jackson, conocida coloquialmente como “KBJ”, hizo historia este jueves al convertirse en la primera mujer afroamericana en llegar al Tribunal Supremo de Estados Unidos en sus 232 años de historia.

La jueza había sido nombrada por el presidente estadounidense, Joe Biden, y su confirmación este jueves en el Senado supone también una victoria para el mandatario.

Lee también: Quiénes son las hijas de Vladímir Putin a las que Estados Unidos ha sancionado

Jackson superó la prueba del Senado con 53 votos a favor: los 50 demócratas y tres republicanos moderados (Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Mitt Romney de Utah). Los otros 47 senadores republicanos votaron en contra.

Judge Jackson’s confirmation was a historic moment for our nation. We’ve taken another step toward making our highest court reflect the diversity of America. She will be an incredible Justice, and I was honored to share this moment with her. pic.twitter.com/K8SAh25NL5

— President Biden (@POTUS) April 7, 2022