Kate Middleton hace su primera aparición pública tras el diagnóstico de cáncer en la celebración del cumpleaños del rey

(CNN) – Catherine, princesa de Gales, llegó al Palacio de Buckingham para el desfile oficial de cumpleaños del rey, su primera aparición pública desde que reveló su diagnóstico de cáncer.

La princesa y su marido, el príncipe Guillermo, llegaron juntos en el coche que los conducía al palacio mientras se iniciaba el desfile Trooping the Colour.

Personas de todas las edades se han reunido a lo largo del Mall para el evento. Algunos llevaban sombreros y gorros de la Union Jack, mientras que otros ondeaban banderas. Los más patriotas han cantado el himno nacional.

Kate, princesa de Gales, participó este sábado en la celebración de Trooping the Colour, el desfile oficial de cumpleaños del rey, en la que es su primera aparición pública desde que se reveló su diagnóstico de cáncer.

La princesa de Gales presenció el resto del desfile junto a su familia, y apareció junto a ellos en el balcón.

Se trata de un momento importante en la recuperación de la princesa, ya que será su primera aparición pública desde el día de Navidad, semanas antes de que le diagnosticaran cáncer.

Kate informó este viernes sobre su estado de salud y señaló que había hecho “buenos progresos” en su recuperación. Pero dijo que esperaba que su tratamiento durara unos meses más y que “aún no estaba fuera de peligro”.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024