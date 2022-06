Durante la tarde de este viernes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se dirigió a sus ciudadanos a través de la televisión, para abordar el histórico fallo de la Corte Suprema, que derogó el dictamen del caso Roe versus Wade, que durante 49 años protegió constitucionalmente el derecho al aborto en ese país.

“Durante casi 50 años hemos hablado de la protección que da Roe versus Wade, pero hoy, desde este minuto, solo podemos hablar de la protección que dio, tiempo pasado”, expresó Harris, subrayando que “esta es una crisis sanitaria“.

“Millones de mujeres en Estados Unidos irán a dormir esta noche sin el acceso a la atención sanitaria y reproductiva que tenían esta mañana, sin acceso a la misma atención de salud reproductiva que tuvieron sus madres y sus abuelas por 50 años”, agregó la vicepresidenta, quien además manifestó su temor de que el fallo pueda afectar en otras materias: “Cuestiona otros derechos que pensábamos que estaban resueltos, como el derecho a usar métodos anticonceptivos, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho al matrimonio interracial“.

Horas después, a través de su Twitter, Harris entregó más palabras: “Mi mensaje al pueblo estadounidense: Ustedes tienen el poder de elegir líderes que defiendan y protejan sus derechos“, añadiendo que, “como dijo el presidente, ‘con tu voto puedes actuar, tú tienes la última palabra’. Así que esto no ha terminado“.

My message to the American people: You have the power to elect leaders who will defend and protect your rights.

And as the president said, with your vote, you can act. You have the final word.

So this is not over.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 25, 2022