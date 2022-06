(CNN) – El dictamen de la Corte Suprema que anuló el derecho al aborto en Estados Unidos, emitido este viernes, podría abrir la puerta a que los tribunales anulen el matrimonio entre personas del mismo sexo, la anticoncepción y otros derechos.

El debate sobre si la anulación de Roe pone en peligro esos precedentes ya comenzó entre los magistrados.

La opinión de la mayoría trató de separar su decisión de este viernes en el caso del aborto de esas otras sentencias, pero el juez Clarence Thomas escribió por separado para pedir explícitamente que se revisen esas otras sentencias, una concurrencia que los liberales aprovecharon para argumentar que esos derechos están ahora en peligro.

En su disidencia, los jueces liberales escribieron que “nadie debería confiar en que esta mayoría haya terminado su trabajo”.

“El derecho que Roe y Casey reconocieron no se mantiene solo”, escribieron. “Por el contrario, la Corte lo ha vinculado durante décadas a otras libertades establecidas que implican la integridad corporal, las relaciones familiares y la procreación. Lo más evidente es que el derecho a interrumpir un embarazo surgió directamente del derecho a adquirir y utilizar anticonceptivos. A su vez, esos derechos condujeron, más recientemente, a los derechos de intimidad y matrimonio entre personas del mismo sexo”.

“O el fundamento de la opinión de la mayoría es hipocresía, o hay derechos constitucionales adicionales amenazados. Es una cosa o la otra”. añadieron los liberales.

El juez Alito, en una nueva sección de la opinión que no estaba presente en el borrador filtrado, respondió a las advertencias de los disidentes.

Hizo hincapié en una línea la opinión de la mayoría que decía “nada en esta opinión debe entenderse como que pone en duda los precedentes que no se refieren al aborto”.

“También hemos explicado por qué es así: los derechos relativos a la anticoncepción y a las relaciones entre personas del mismo sexo son intrínsecamente diferentes del derecho al aborto porque este último (como hemos subrayado) implica de forma exclusiva lo que Roe y Casey denominaron ‘vida en potencia”‘, dijo Alito.

Las afirmaciones de Alito se vieron socavadas por el voto concurrente del juez Thomas, que pidió explícitamente al tribunal que reconsiderará sus sentencias sobre las restricciones estatales a los anticonceptivos, las prohibiciones estatales de la sodomía y las prohibiciones estatales del matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Dado que cualquier decisión sobre el debido proceso sustantivo es ‘demostrablemente errónea'”, escribió Thomas, “tenemos el deber de ‘corregir el error’ establecido en esos precedentes”.

Los disidentes liberales utilizaron la concurrencia de Thomas para atacar las garantías de Alito de que el tribunal no estaba poniendo en riesgo esos precedentes al revocar Roe.

“El primer problema con el relato de la mayoría proviene de la concurrencia del magistrado Thomas, que deja claro que no está siguiendo el programa. Al decir que nada en la opinión de hoy pone en duda los precedentes no relacionados con el aborto, explica el juez Thomas, solo quiere decir que no están sobre la mesa”, escribieron los liberales, mientras citaban la concurrencia de Thomas.

“Así que al menos un juez está planeando utilizar la decisión de hoy una y otra vez”, dijeron.