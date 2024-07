“Es inaceptable”: Harris exige a Maduro transparencia en resultados electorales y condena violencia contra manifestantes

La líder del Partido Demócrata en Estados Unidos, Kamala Harris, ha hecho un llamado urgente al gobierno de Nicolás Maduro para que revele los resultados completos de las recientes elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el domingo pasado.

Este llamado ocurre en un momento de creciente tensión social, en el que la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, sostiene que obtuvo más del 73% de los votos, mientras que el CNE ha declarado a Maduro como el ganador.

La escalada de violencia en las calles venezolanas ha intensificado la urgencia de la demanda de Harris y de múltiples líderes políticos.

A través de su cuenta en X, Harris subrayó que “la violencia, el acoso y las amenazas contra manifestantes pacíficos y actores políticos son inaceptables“.

También expresó el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y reiteró la necesidad de respetar la voluntad popular.

I echo @POTUS’ call for the immediate release of detailed polling data of the results of the Venezuelan election. Violence, harassment, and threats against peaceful protestors and political actors are unacceptable. The U.S. stands with the Venezuelan people, and the will of the…

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 31, 2024