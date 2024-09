Batalla por la Casa Blanca: ¿Kamala Harris es buena debatiendo? Todo lo que sabemos

La candidata del Partido Demócrata se enfrentará esta noche a su contrincante directo, Donald Trump, quien busca un segundo lograr un segundo mandato, en el primer -y quizá único- debate presidencial previo a las elecciones en Estados Unidos. Revisa aquí algunos detalles de los enfrentamientos en los que ha estado Kamala Harris.

(CNN) – El mundo sabe qué tipo de polemista es el expresidente Donald Trump: impreciso con los hechos, rápido con el insulto y extremadamente confiado.

¿Pero qué pasa con la vicepresidenta Kamala Harris?

Si bien su campaña presidencial de 2020 apenas tuvo repercusión (finalizó su campaña en diciembre de 2019, antes de que se emitieran los primeros votos de las primarias), Harris dejó una huella de una manera importante.

En el debate de las primarias de junio de 2019, antes de que ella fuera su compañera de fórmula o él estuviera cerca de la Casa Blanca, Harris destrozó a Joe Biden.

‘Esa niña era yo’

Las cuestiones policiales y raciales fueron claves en las primarias demócratas de 2020.

“No creo que seas racista”, le dijo Harris a Biden, mirándolo fijamente desde el otro lado del escenario del debate mientras él miraba hacia adelante o hacia abajo, a su podio.

Pero fue doloroso, dijo, que Biden elogiara a hombres como los difuntos senadores Strom Thurmond de Carolina del Sur y John Stennis de Mississippi , “quienes construyeron su reputación y su carrera sobre la segregación racial en este país”.

Al girar el tema, señaló que durante su larga carrera en el Senado, Biden trabajó con estos hombres en la legislación que se oponía al transporte en autobús obligatorio a nivel federal en los distritos escolares locales.

“Había una niña en California que formaba parte de la segunda clase que se integraba a las escuelas públicas y que todos los días la llevaban en autobús a la escuela”, dijo Harris. “Y esa niña era yo”.

Fue un momento poderoso, evidencia de lo que Harris puede hacer en el escenario del debate: claramente ensayado, implementado con eficacia, implacable y dicho a la cara de su oponente, quien más tarde la elevaría a su condición de compañera de fórmula.

Una oportunidad para procesar a Trump

Sin duda, Harris ha dedicado su tiempo de preparación para el debate a preparar material para utilizar contra su rival este año. Ella y Trump tienen previsto reunirse por primera vez y debatir el martes por la noche en el estado clave de Pensilvania. ABC News está transmitiendo el evento.

Relacionado: El equipo político de CNN tiene esta mirada en profundidad al trabajo de preparación de Harris en una especie de campamento de debate en un hotel de Pittsburgh en comparación con el enfoque más informal de Trump.

Los demócratas han tratado de presentar esta campaña como una entre una ex fiscal, Harris, y un delincuente convicto, Trump. Harris tendrá que estar a la altura de su imagen de fiscal dura el martes, cuando tenga la rara oportunidad de expresarle a Trump en la cara los años de ira enconada de los demócratas.

A diferencia de Biden, Harris no tendrá que remontarse a la década de 1970 para idear líneas de ataque. Puede recurrir a su condena penal en Nueva York, su responsabilidad en un caso de abuso sexual y difamación, sus políticas nacionalistas, sus afirmaciones infundadas sobre fraude electoral (para las que no hay pruebas) o su escandalosa promesa de encarcelar a los funcionarios electorales .

Un orador a la vez

Aunque Harris tendrá mucho que decir sobre Trump, no podrá beneficiarse de sus interrupciones. Los micrófonos de los candidatos estarán silenciados cuando no sea su turno de hablar, por lo que Trump no podrá interrumpir a Harris con insultos como lo hizo con Hillary Clinton, cuando le dijo: “¡Tú eres la marioneta!” o “Estarías en la cárcel”, durante los debates de 2016.

Esto también significa que el momento memorable de Harris en el debate vicepresidencial de 2020 –cuando dijo en respuesta a la interrupción de Mike Pence: “Señor vicepresidente, estoy hablando ”– no sucederá.

La preparación puede fracasar

No todos los ataques planeados por Harris funcionan tan bien como el ataque a Biden. En otro debate de 2019, Harris atacó a la senadora Elizabeth Warren por el plan de esta última de dividir las empresas tecnológicas.

Harris intentó aislar ese problema más amplio en algo más digerible al expresar su decepción por el hecho de que Warren no le pidiera a Twitter (¡era una empresa muy diferente en 2019!) que suspendiera la cuenta de Trump. Twitter suspendería más tarde la cuenta de Trump después de la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021, pero la empresa fue posteriormente comprada por Elon Musk y rebautizada como X, y Trump ahora está activo nuevamente en la plataforma.

El punto que Harris intentaba plantear parecía pequeño y permitió que Warren planteara uno mucho más importante.

“Mira, no sólo quiero expulsar a Donald Trump de Twitter, quiero expulsarlo de la Casa Blanca”, dijo Warren.

Ese intercambio puede ser una advertencia para que Harris evite empantanarse en detalles, ya que Trump no fabricará (y, si la historia sirve de guía), felizmente fabricará hechos para respaldar sus puntos.

Líneas de ataque contra Harris

Lo que nos lleva a un tercer intercambio revelador de opiniones sobre Harris en el debate de 2019. La exrepresentante Tulsi Gabbard la criticó por su historial como fiscal, que estaba a la derecha del Partido Demócrata en 2019. Gabbard argumentó que Harris era demasiado dura con los infractores por posesión de marihuana y tenía otras críticas sobre su tiempo como fiscal.

“Estoy orgullosa de ese trabajo”, respondió Harris, argumentando que trabajó como fiscal general para mejorar California, se opuso a la pena de muerte y no se limitó a “dar discursos elegantes o estar en un cuerpo legislativo”.

La ironía aquí es que Gabbard, ahora ex demócrata, ha apoyado a Trump, a quien le gusta decir que usaría la pena de muerte contra los delincuentes de drogas.

Según se informa, Gabbard ayudó a Trump con su propia preparación para el debate , y Trump querrá pintar a Harris como alguien a la izquierda de la corriente principal estadounidense: alguien que cambió sus posiciones por conveniencia política en 2019 y ahora las ha cambiado nuevamente para postularse a la presidencia.

La importancia de este debate puede residir, en última instancia, en cómo esos pocos votantes indecisos o movibles perciben a Harris, ya que las percepciones sobre Trump parecen estar escritas en piedra.

En una encuesta del New York Times/Siena College publicada el domingo, la carrera está efectivamente empatada, dentro del margen de error. Pocos votantes probables –menos del 10%– dijeron que sienten que necesitan aprender más sobre Trump en la encuesta. Más de una cuarta parte, el 28%, dijo que necesitan aprender más sobre Harris, lo que tal vez sugiera que tiene más margen para crecer, o caer, después de haber recibido la oportunidad de enfrentarse a Trump.