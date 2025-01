Justin Trudeau renuncia como líder del Partido Liberal en Canadá: Se mantendrá como primer ministro hasta elegir un nuevo líder

El primer ministro canadiense aseveró que el parlamento del país permanecerá suspendido hasta el 24 de marzo mientras se elige un nuevo líder.

(CNN) – El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció su dimisión como líder del gobernante Partido Liberal.

“Tengo la intención de dimitir como líder del partido, como primer ministro, después de que el partido elija a su nuevo líder”, afirmó el hombre de 53 años a los periodistas en una conferencia de prensa en Ottawa este lunes.

Trudeau seguirá siendo primer ministro de manera interina hasta que se elija un nuevo líder.

Junto con ello, el primer ministro canadiense aseveró que el parlamento del país permanecerá suspendido hasta el 24 de marzo mientras se elige un nuevo líder.

“El Parlamento ha estado paralizado durante meses después de lo que ha sido la sesión más larga de un parlamento minoritario en la historia de Canadá”, dijo.

Y añadió que esta mañana le informó a la Gobernadora General que “necesitamos una nueva sesión del parlamento. Ella aceptó esta solicitud y la Cámara ahora se prorrogará hasta el 24 de marzo”.

Asimismo, la autoridad confesó que tenía “una cosa de la que arrepentirse” al anunciar su intención de renunciar: el proceso electoral del país.

“Si tengo que lamentar algo, en particular ahora que se acercan las elecciones, probablemente se me ocurran muchos arrepentimientos (…) Pero me hubiera gustado que pudiéramos cambiar la forma en que elegimos a nuestros gobiernos en este país para que la gente pudiera simplemente elegir una segunda opción, o una tercera opción en la misma papeleta”, declaró.

Noticia en desarrollo…