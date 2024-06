Julian Assange regresa a Australia tras 12 años de batalla legal: Esto es lo que sabemos sobre su acuerdo con Estados Unidos

El controvertido personaje ha pasado los últimos cinco años en una prisión de alta seguridad del Reino Unido y casi siete años antes refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, tratando de evitar una detención que podría haberle llevado a cadena perpetua.

(CNN) – El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, salió este lunes de una prisión británica y emprendió el camino de regreso a su país de origen, Australia, después de que su batalla de 12 años contra la extradición a Estados Unidos concluyera con un acuerdo de culpabilidad.

El controvertido personaje ha pasado los últimos cinco años en una prisión de alta seguridad del Reino Unido y casi siete años antes refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, tratando de evitar una detención que podría haberle llevado a cadena perpetua.

Este lunes, Assange, de 52 años, aceptó declararse culpable de un delito grave relacionado con su presunto papel en una de las mayores filtraciones de material clasificado por parte del Gobierno estadounidense, después de que su sitio web de denuncias publicara casi medio millón de documentos militares secretos relacionados con las guerras de Estados Unidos en Iraq y Afganistán.

El acuerdo de culpabilidad pone fin a una larga saga judicial, permitiendo a Assange evitar la cárcel en Estados Unidos y regresar a Australia como hombre libre, pero no antes de comparecer ante un tribunal de un remoto territorio estadounidense en el Pacífico.

Esto es lo que sabemos.

¿Dónde está Assange?

Assange embarcó en un vuelo desde el aeropuerto londinense de Stansted este lunes tras ser puesto en libertad bajo fianza, según un comunicado de WikiLeaks este martes.

“Julian Assange es libre“, dijo WikiLeaks. “Abandonó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, después de haber pasado 1.901 días allí”.

Según los términos del acuerdo, los fiscales del Departamento de Justicia de EE.UU. solicitarán una condena de 62 meses, que es igual a la cantidad de tiempo que Assange cumplió en el Reino Unido mientras luchaba contra la extradición.

JULIAN ASSANGE IS FREE Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a… — WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024

El acuerdo acreditaría ese tiempo cumplido, lo que permitiría a Assange regresar inmediatamente a Australia. Dicho acuerdo aún debe ser aprobado por un juez federal.

Dado que Assange se resistía a poner un pie en el territorio continental de EE.UU. para presentar su declaración de culpabilidad, un juez llevará a cabo la audiencia y la sentencia conjuntamente este miércoles en Saipán, en las Islas Marianas del Norte, según una carta presentada por los fiscales.

La cadena de islas del Pacífico es un territorio estadounidense situado a unos 6 mil kilómetros al oeste de Hawai y en su capital, Saipán, tiene su sede un tribunal federal de distrito. Las islas también están más cerca de Australia, país del que Assange es ciudadano y al que se espera que regrese tras la vista judicial, según los fiscales.

¿Qué hizo Assange?

Las autoridades estadounidenses buscaban a Assange por cargos de espionaje relacionados con la publicación en Wikileaks de cientos de miles de documentos militares y gubernamentales confidenciales facilitados por la exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning en 2010 y 2011.

Estados Unidos acusó a Assange de poner en peligro la vida de fuentes confidenciales al publicar los cables sin filtrar y llevaba años solicitando su extradición.

Se enfrentaba a 18 cargos por su presunto papel en la filtración y se enfrentaba a una pena máxima de hasta 175 años de prisión. Las autoridades británicas habían pedido garantías a Estados Unidos de que no se le impondría la pena de muerte.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

Desde Townsville, al este de Queensland, Assange puso en marcha WikiLeaks en 2006 como un repositorio en línea que publicaría material enviado de forma anónima, incluido el manual de funcionamiento del Ejército estadounidense para su campo de detención en Guantánamo y documentos internos de la Iglesia de la Cienciología.

En 2010, WikiLeaks saltó a la fama mundial cuando publicó un video que afirmaba mostrar un mortífero ataque con helicóptero estadounidense en 2007 en Iraq.

Poco después, WikiLeaks hizo públicos miles de documentos militares clasificados de Estados Unidos relacionados con las guerras de Iraq y Afganistán, así como un conjunto de cables diplomáticos.

Assange describió anteriormente los documentos a CNN como “pruebas contundentes de crímenes de guerra” cometidos por la coalición liderada por Estados Unidos y las fuerzas gubernamentales iraquíes.

Lucha contra la extradición

Assange llevaba tiempo argumentando que la causa contra él tenía motivaciones políticas, que no se enfrentaría a un juicio justo y que su entrega violaría el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Los defensores de la libertad de expresión condenaron el intento de extradición, afirmando que tendría un efecto amedrentador sobre la libertad de prensa.

En agosto de 2010, Assange fue acusado de agresión sexual en Suecia y se enfrentó a una orden de detención internacional. Assange negó las acusaciones calificándolas de “campaña de difamación” y se negó a ir a Estocolmo para ser interrogado.

Se entregó a las autoridades británicas, pero mientras se encontraba en libertad bajo fianza en 2012 al recurrir la extradición a Suecia, Assange huyó a la embajada de Ecuador solicitando asilo político.

Approaching Bangkok airport for layover. Moving closer to freedom.#AssangeJet pic.twitter.com/QGWZvSFhQD — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024

Durante su estancia en la embajada, WikiLeaks siguió vertiendo datos, como en 2016, cuando publicó miles de correos electrónicos aparentemente pirateados del Comité Nacional Demócrata y correos electrónicos robados de la cuenta de correo electrónico privada del presidente de la campaña de Hillary Clinton, John Podesta, en vísperas de las elecciones estadounidenses.

Pero con el tiempo, su relación con su anfitrión se agrió y el presidente de Ecuador recibió presiones de Estados Unidos para expulsarlo del refugio diplomático.

En 2019, Assange fue sacado de la embajada por la Policía Metropolitana de Londres en virtud de una orden de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y pasó los cinco años siguientes viviendo casi siempre aislado, en una celda de 3 por 2 metros en la prisión de Belmarsh.

La prisión tiene capacidad para más de 900 reclusos y es conocida por haber albergado en su unidad de alta seguridad a infames sospechosos de terrorismo, como el clérigo radical egipcio Abu Hamza al-Masri.

Apoyo a la liberación de Assange

Recientemente, ha aumentado la presión para que se desestime el caso de Assange.

En mayo, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que Assange tenía derecho a apelar en su último recurso contra la extradición a Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había aludido a un posible acuerdo impulsado por funcionarios del Gobierno australiano para devolverlo a Australia.

El relator especial de la ONU sobre la tortura y Amnistía Internacional fueron algunos de los que pidieron al Reino Unido que detuviera la posible extradición, citando su preocupación por el riesgo de abusos y otros malos tratos si Assange era enviado a Estados Unidos.

Tras su liberación el lunes, la esposa de Assange, Stella Assange, publicó en las redes sociales: “¡Julian es libre!“.

Julian is free!!!! Words cannot express our immense gratitude to YOU- yes YOU, who have all mobilised for years and years to make this come true. THANK YOU. tHANK YOU. THANK YOU. Follow @WikiLeaks for more info soon…pic.twitter.com/gW4UWCKP44 — Stella Assange #FreeAssangeNOW (@Stella_Assange) June 25, 2024

“No hay palabras para expresar nuestra inmensa gratitud a ustedes; sí, ustedes, que se han movilizado durante años y años para que esto se haga realidad”, escribió.

El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró a CNN que se alegra de que el fundador de Wikileaks no vaya a ser entregado a Estados Unidos. Moreno retiró el asilo a Assange en abril de 2019, que le había permitido permanecer en la embajada del país sudamericano en Londres.

Entre quienes celebraron la liberación de Assange estuvieron los presidentes de Colombia y México. “El eterno encarcelamiento y tortura de Assange fue un atentado contra la libertad de prensa a escala mundial”, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Julian Assange será un “hombre libre” cuando el juez firme el acuerdo, dice su esposa

Julian Assange será un “hombre libre” si el juez de Saipán, la mancomunidad de Estados Unidos, firma el acuerdo de culpabilidad, dijo el martes su esposa Stella Assange.

“Lo importante aquí es que el acuerdo implica tiempo cumplido, que si él lo firmara, podría salir libre“, detalló Stella Assange al programa Today de Radio 4 de la BBC, hablando desde Australia. No especificó en qué parte del país se encontraba.

El único cargo, del que se espera que Assange se declare culpable, se refiere a la Ley de Espionaje y a la obtención y divulgación de información de Defensa Nacional, detalló Stella Assange.

En su interpretación, el “gran avance” vino del éxito de Julian Assange en la cuestión de sus derechos en virtud de las protecciones constitucionales a la libertad de prensa. “Esta era la cuestión que los tribunales británicos iban a examinar. Fue entonces cuando vimos un gran avance en relación con un acuerdo entre las partes”, dijo Stella.

Stella Assange declinó entrar en más detalles sobre los pormenores del acuerdo. “Una vez que el juez lo firme, entonces será formalmente real, por lo que también estoy un poco limitada en cuanto a lo que puedo decir en este momento”, dijo.

Stella Assange añadió que estaba “eufórica” por la noticia de que su marido había salido de la prisión de Belmarsh. “Francamente, es increíble. Es increíble. Es como si no fuera real“, dijo. La esposa de Assange voló con sus hijos a Sydney, Australia, el domingo por la mañana antes de la liberación de Assange, dijo. Stella Assange no dijo a sus hijos pequeños por qué estaban volando a Australia, dijo.