Crisis en Venezuela: Guaidó critica a Gabriel Boric por no reconocer a Edmundo González como ganador

El líder opositor cuestionó al mandatario por no reconocer a Edmundo González como vencedor y expresó que es importante validar la victoria opositora para lograr una transición pacífica.

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, ha salido al paso para cuestionar al Presidente Gabriel Boric después de que este reiterara su postura de no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en los comicios del pasado domingo 28 de julio.

La declaración del mandatario chileno siguió a la recepción en La Moneda del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien, junto con todo el personal diplomático, fue expulsado de Venezuela.

A través de su cuenta de X, Boric escribió: “Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”.

En respuesta, Guaidó agradeció las palabras del presidente Boric, pero cuestionó su posición al no reconocer a Edmundo González Urrutia, el líder opositor que se enfrentó a Maduro en las elecciones.

“Gracias Presidente, muy constructiva posición. Pero no reconocer el triunfo de Edmundo González es relativizar lo que pasa en Venezuela”, cuestionó Guaidó.

Guaidó añadió que “una transición en paz pasa por reconocer la victoria de los venezolanos” y destacó que el Centro Carter ya ha publicado un informe en el que se pueden verificar las actas de las elecciones.

Cabe destacar que la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, ha denunciado en varias ocasiones un posible fraude por parte del líder del PSUV, Nicolás Maduro. Según sus declaraciones, obtuvieron más del 70% de los votos en las elecciones, lo que los daba como claros vencedores.