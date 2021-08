Un pasajero de un vuelo con origen en Filadelfia y destino en Miami, terminó completamente amarrado después de haber protagonizado violentas y reprochables escenas al interior del avión.

Según se aprecia en imágenes compartidas por @SweeneyABC en Twitter, el hombre parece estar en un evidente estado de ebriedad, por lo que la situación se volvió aún más complicada.

Según informó el medio LadBible, el joven, identificado como Maxwell Berry, de 22 años, bebió al menos dos tragos y realizó tocamientos indebidos a una de las azafatas del vuelo, por lo que un compañero de la víctima decidió encararlo.

Lee también: Obama reduce su gran fiesta de cumpleaños en medio de las preocupaciones por variante Delta

Fue en ese momento cuando el protagonista de esta historia y el empleado de la compañía aérea llegaron incluso a los golpes. Testigos indicaron que, previo a aquello, Maxwell dejó caer alcohol sobre sí mismo, por lo que fue al baño y al poco tiempo salió del interior a torso descubierto, y así se mantuvo por al menos 15 minutos.

Tras conseguirle una nueva polera para vestirse, fueron los mismos trabajadores de la aerolínea quienes optaron por amarrarlo con cinta adhesiva a su asiento hasta que arribaron a su destino, donde fue derivado directamente a la cárcel, pues sobre él pesan tres cargos de agresión.

Lee también: Brote de peste porcina africana obliga a activar plan de contingencia en República Dominicana

La tripulación, por su parte, quedó suspendida debido a que se iniciará una investigación interna para dilucidar todos los detalles del hecho.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021