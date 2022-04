(CNN) – Johnny Depp concluyó su tercer día de testimonio en un tribunal de Fairfax, Virginia, en su caso de difamación contra su exesposa Amber Heard.

Durante el contrainterrogatorio del abogado de Heard, Ben Rottenborn, el jueves por la mañana, se presentaron pruebas de mensajes de texto de Depp a algunos de sus amigos, incluidos Marilyn Manson y el actor Paul Bettany.

Los mensajes hacían referencia a su uso de drogas durante el tiempo que estuvo en una relación con Heard. Otros incluyeron referencias de violencia hacia Heard.

Lee también: Denuncias de abuso doméstico y juicio por difamación: La historia de Johnny Depp y Amber Heard

Antes de que se leyeran algunos intercambios en la corte, Depp dijo que “no estaba orgulloso del lenguaje” que usó en los mensajes de texto. En ellos la trataba de bruja y hablaba de quemarla y ahogarla. En los mensajes, Bettany parecía llevarle la corriente e incluso comentó: “Podríamos intentar el método inglés en estos predicamentos: hacemos una prueba de ahogamiento. ¿Qué opinas? Nota, tengo una piscina”.

También se reprodujeron grabaciones de Depp amenazando con autolesionarse. El jurado regresará el lunes, momento en el que continuará el contrainterrogatorio.

La evidencia mostrada en el juicio

Lee también: Johnny Depp dice que perdió parte de un dedo tras discutir con Amber Heard

Demanda por difamación

Depp está demandando a Heard por US$ 50 millones por un artículo de opinión del Washington Post de 2018 en el que escribió sobre su experiencia con el abuso doméstico. Ella no nombró a Depp en el artículo, pero él afirma que le costó un lucrativo trabajo cinematográfico en la franquicia Piratas del Caribe. “Sería un verdadero tonto si no pensara que hubo un efecto en mi carrera con base en las palabras de la Sra. Heard, ya sea que mencionaran mi nombre o no”, testificó Depp el miércoles.

El actor reconoció en su testimonio esta semana que él y Heard tuvieron discusiones durante su relación, pero aseveró: “Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera. Nunca he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

Asimismo, testificó que su dedo fue cortado por un vidrio roto después de que Heard supuestamente le arrojara una botella de vodka durante una discusión en 2015. Heard negó esa afirmación.

Más tarde, en la sesión del miércoles, Rottenborn presentó evidencia para sugerir que Disney había tomado la decisión de sacar a Depp de Piratas del Caribe antes del artículo de Heard de 2018.

Heard aún no ha subido al estrado.