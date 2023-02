(CNN en Español) – El presidente Joe Biden conmemoró este martes el primer año desde la invasión rusa en Ucrania, celebrando la fortaleza y la resistencia del presidente Volodymyr Zelensky y de su pueblo.

En un segundo discurso importante desde Varsovia, Polonia, en menos de un año, Biden dijo que su viaje a la capital ucraniana un día antes demuestra que las democracias del mundo se están fortaleciendo frente a la autocracia.

“Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Bueno, acabo de llegar de una visita a Kiev y puedo informar que se mantiene fuerte. Se mantiene orgullosa, se mantiene erguida y, lo que es más importante, se mantiene libre”, dijo Biden.

Las declaraciones de Biden se producen horas después de que Putin pronunciara un importante discurso ante la Asamblea Federal, en el que afirmó falsamente que Ucrania y sus aliados en Occidente comenzaron la guerra y no ofreció señales de estar retrocediendo en sus ambiciones.

Según altos funcionarios estadounidenses y europeos, los objetivos de Putin no han cambiado desde que lanzó su invasión hace un año. A pesar de los humillantes reveses para su ejército y una aparente lucha de poder entre el mercenario Grupo Wagner y el Ministerio de Defensa ruso, Rusia ha logrado avances recientes en el este. Las tropas de Putin parecen estar listas para tomar la ciudad de Bakhmut, la primera victoria militar rusa significativa en meses.

Al visitar la región esta semana, Biden esperaba volver a dar un grito de guerra para Ucrania, demostrando a Putin y a Rusia que la determinación occidental no se está debilitando. Refiriéndose al comienzo de la guerra, Biden dijo que los desafíos de la invasión se extendían más allá de las fronteras de Ucrania.

“Cuando Rusia invadió, no solo puso a prueba a Ucrania. El mundo entero se enfrentó a una prueba para la eternidad”, dijo. “Europa estaba siendo probada. Estados Unidos estaba siendo probado. La OTAN fue puesta a prueba”.

Biden pareció hablar casi directamente con Putin en durante su discurso, al decir: “Los autócratas solo entienden una palabra: No. No, no. No, no tomarás mi país. No, no me quitarás la libertad. No, no tomarás mi futuro”.

“Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Nunca”, dijo Biden entre aplausos.

“Nuestro apoyo a Ucrania sigue siendo inquebrantable”

En reuniones con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, y otros aliados de Europa del Este, Biden reiteró su compromiso con la seguridad de esos países.

Biden agradeció a Duda por el compromiso de su país de apoyar al pueblo de Ucrania y calificó la relación entre las dos naciones de “crucial, crucial, crucial”. Biden dijo que cree que Ucrania está en una “mejor posición que nunca” y pidió a los países de la OTAN que “mantengan la cabeza y el enfoque”.

“Dejé en claro que el compromiso de Estados Unidos es real y que un año después diría que la OTAN es más fuerte que nunca”, dijo Biden.

“Puedo decir con orgullo que nuestro apoyo a Ucrania sigue siendo inquebrantable”.

Biden anunció este lunes que se uniría a las naciones europeas para anunciar nuevas sanciones contra Moscú y presentar otro paquete de asistencia de seguridad, además de las decenas de miles de millones ya comprometidos este año.

La Casa Blanca dijo antes de su viaje que Biden hablaría por teléfono en el transcurso de la semana con otros líderes occidentales, incluido el primer ministro Rishi Sunak de Reino Unido y el presidente Emmanuel Macron de Francia.

“La libertad no tiene precio. Vale la pena luchar por él, durante el tiempo que sea necesario. Y ese es el tiempo que estaremos con usted, señor presidente, el tiempo que sea necesario”, dijo Biden a Zelensky en Kiev este lunes.