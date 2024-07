Biden se presenta ante los principales donantes como la mejor apuesta de los demócratas contra Trump

"No pueden perder más tiempo distrayéndose", acusó el actual mandatario norteamericano.

(CNN) – El presidente Joe Biden dijo a los principales donantes en una videollamada este lunes que sigue siendo el mejor candidato para derrotar al expresidente Donald Trump, mientras la campaña de Biden y la Casa Blanca intentaban superar una crisis que amenaza con consumir al Partido Demócrata.

“Les digo que no me voy a ninguna parte, amigos”, dijo Biden, según una grabación de la llamada obtenida por CNN de un participante no autorizado a divulgarla. “Estoy en esto hasta el final, y voy a derrotar a Trump, se los prometo“.

El presidente dijo a los participantes que los demócratas “no pueden perder más tiempo distrayéndose” con la agitación intrapartidista.

“Se acabó hablar del debate. Es hora de poner a Trump en la diana”, dijo. “No podemos pasar otro día, otro día, sin explicar lo que está haciendo, y tenemos que ir por él“.

El mensaje de Biden se hizo eco de una desafiante carta que dirigió este lunes por la mañana a los demócratas de la Cámara de Representantes y de una aparición no programada en MSNBC en la que descartó las conclusiones de las encuestas y los expertos que sugerían que no podría lograr una victoria en noviembre.

Es una incógnita si la intensa campaña del presidente y de su campaña acabará por calmar las preocupaciones de los donantes demócratas y de otros miembros del partido, que temen que la candidatura de Biden pueda infligir un daño significativo a la candidatura demócrata en otoño.

El presidente dijo que era hora de que los demócratas dejaran de distraerse con su actuación en el debate y con las dudas sobre su idoneidad para el cargo. Les instó a volver a centrarse en marcar un fuerte contraste con Trump. Citó el Proyecto 2025, un manual político elaborado por la conservadora Heritage Foundation para un posible segundo mandato de Trump.

Biden retrató repetidamente a Trump como un mentiroso que no tiene “sentido de nada, excepto de sí mismo“.

“Vamos a seguir usando su lenguaje —lo que dijo y cómo lo dijo y lo que va a hacer— y dejar que lo niegue. Y entonces quizá pierda a su propia base“, dijo Biden en la videollamada.

Biden también dejó claro lo perjudicial que sería la agenda de Trump en todos los ámbitos, incluidos la economía, las mujeres y la comunidad LGBTQ, dijo un donante en la llamada.

Durante la parte de preguntas y respuestas de la llamada, Biden respondió a una pregunta de un donante sobre lo que tiene que hacer en el segundo debate —previsto actualmente para el 10 de septiembre— para rendir mejor que en el primero, durante el cual 51 millones de estadounidenses vieron su actuación serpenteante y poco enérgica.

Biden, vestido de traje y flanqueado por una bandera estadounidense y fotografías familiares, dijo que se prepararía de forma diferente para ese debate, y que “atacaría, atacaría, atacaría”.

No es seguro que se celebre el debate de ABC.

La convocatoria de este lunes comenzó unos 40 minutos después de la hora prevista para su inicio, mientras la campaña procesaba una avalancha de última hora de confirmaciones de asistencia debido al anuncio tardío de la participación de Biden. Un participante dijo a CNN que más de 300 miembros del Comité Nacional de Finanzas de la campaña se conectaron a la llamada de Zoom, que comenzó con una encendida defensa del presidente por parte del gobernador de Maryland, Wes Moore.

Otro participante en la llamada, que se ha mostrado crítico con Biden y su campaña durante la última semana, elogió las palabras del presidente este lunes y dijo que la campaña parecía comprender “por fin” la gravedad del momento.

La prueba definitiva, dijo este donante, será si el mapa de los campos de batalla muestra algún signo de expansión o si el apoyo del presidente se erosiona en las encuestas de campaña que se esperan para finales de esta semana, tras el largo fin de semana festivo del 4 de julio.

“Sigue siendo un agujero enorme del que hay que salir”, dijo el donante demócrata, que habló bajo condición de anonimato para evitar distanciarse de la campaña. “Ya era una cuesta empinada que subir hasta la victoria”.

Crece la preocupación por el futuro de Biden

La campaña de Biden convocó tres veces al Comité Nacional de Finanzas a raíz del debate del 27 de junio, que despertó agudas preocupaciones en el partido sobre la viabilidad de Biden y preguntas sobre el futuro de las finanzas de su campaña.

El presidente de Finanzas del Comité Nacional Demócrata, Chris Korge, que estuvo entre los últimos oradores de la llamada, estaba “rogándonos que nos mantuviéramos a raya”, dijo uno de los participantes.

Un donante de Wall Street dijo que sigue habiendo “mucho ruido” a favor de una alternativa entre los ejecutivos que antes se inclinaban por apoyar a Biden, pero que “no está claro si penetrará en el búnker”, en referencia al grupo de asesores que asesoran al presidente más de cerca y han apoyado su decisión de seguir en la carrera.

La desafiante promesa de Biden de seguir en la carrera ha enfurecido a muchos de los mayores y más importantes contribuyentes de la campaña. La sensación de alarma tras su actuación en el debate se ha convertido en enfado entre algunos donantes, sobre todo porque el presidente ha tratado de atacar a las “élites” del partido.

“Estoy muy frustrado con las élites”, dijo Biden el lunes por la mañana durante una llamada improvisada al programa “Morning Joe” de MSNBC.

Un recaudador de fondos demócrata dijo que el tono del presidente era decididamente inútil y sólo serviría para alejar a los donantes. El enfado fue una de las razones por las que los responsables de la campaña organizaron la llamada del lunes a la hora del almuerzo con los principales donantes.

Mientras que la campaña de Biden ha señalado una oleada de donaciones de poco dinero durante la semana pasada, un asesor de alto nivel dijo que la caída entre los contribuyentes de mucho dinero era muy preocupante.

“No podemos hacer esto sin dinero”, dijo el asesor, señalando que el presupuesto de la campaña en publicidad, oficinas y personal era una propuesta multimillonaria con poco margen de error.

Incluso antes del debate celebrado a finales del mes pasado en Atlanta, los responsables de la campaña de Biden estaban cada vez más preocupados por el repentino aumento de la recaudación de fondos de Trump, que amenazaba con borrar una de las mayores ventajas que tenía la campaña de Biden.

Un asesor de los contribuyentes políticos demócratas que ha estado en múltiples llamadas de donantes en los últimos días —así como al teléfono y enviando mensajes de texto con muchos donantes individuales— dijo que la recaudación de fondos normalmente se ralentiza en verano.

“Pero a mí no me gustaría ser el anfitrión de una recaudación de fondos Biden-Harris esta semana, con toda la ansiedad y la incertidumbre”, dijo el asesor.

El asesor dijo que la clase donante sigue dividida sobre el mejor camino a seguir, aunque a algunos les preocupa cada vez más que las continuas quejas públicas de los contribuyentes sobre el futuro de la candidatura demócrata estén haciendo más daño que bien.

En una llamada a la que esta persona se unió esta semana, un miembro del Congreso recordó a los donantes que la decisión de retirarse de la carrera era solo de Biden, recordó el asesor, y el legislador dijo: “Es muy difícil cambiar de caballo cuando estás galopando por un arroyo, y es muy difícil cambiar de caballo cuando estás galopando por un arroyo si el caballo no quiere que lo hagas”.

“Más o menos en eso estamos”, dijo el asesor. “Que las encuestas sean relativamente estables ha calmado a mucha gente”.

Nada de “cortar por lo sano”

John Morgan, abogado litigante de Florida y partidario de Biden desde hace mucho tiempo, había estado trabajando con la campaña para organizar una recaudación de fondos en el estado probablemente a principios de septiembre, pero dijo que el evento está “todo en el aire” en este momento.

“Ni siquiera les molesto”, dijo acerca de ponerse en contacto con funcionarios de la campaña sobre el estado del evento. “No voy a llamarles porque tienen cosas más importantes que hacer que un acto en Florida en septiembre. Tienen que superar a todos los detractores”.

Por su parte, Morgan dijo que sigue comprometido a respaldar a Biden y que está dispuesto a celebrar un acto para recaudar fondos “sólo si él es el candidato”.

“Parte de la élite de donantes está cortando y huyendo. Eso es un gran error”, dijo Morgan.

Morgan culpó al equipo de campaña de Biden por su actuación en el debate y argumentó que la vicepresidenta Kamala Harris está en su lugar “si algo le ocurre” a Biden.

También advirtió de que quienes instan al presidente a abandonar la carrera están subestimando la confusión y el caos que se producirían a continuación.

“La guerra que se desataría sería increíble”, dijo. “Todos esos políticos intentando ponerse a la cola, todos esos asesores políticos, cuyo sustento y dinero proviene de estar atados al poder”.

De cara al futuro, dijo Morgan, “lo que quiero que haga el presidente Biden es lo que hizo durante el fin de semana, que es salir y reunirse con la gente y ser directo”.

Steve Phillips, un donante demócrata y autor de San Francisco, dijo que los contribuyentes que pedían la sustitución de Biden mostraban “una sorprendente ignorancia sobre las matemáticas electorales y el comportamiento de los votantes”.

Para empezar, no hay una alternativa realista a Biden, dijo Phillips.

“Existe un contagio generalizado de insatisfacción y añoranza irrealista de la persona perfecta. No va a ocurrir y, lo que es más importante, no tiene por qué ocurrir”, dijo. “Hay más votantes demócratas que republicanos. Y eso es en lo que la gente tiene que centrarse”.

Phillips dijo que los ansiosos donantes demócratas “necesitan salir de sus sentimientos” y en su lugar poner su energía en atraer a esos votantes y venderles los logros de la administración.

Calificó de “falta de respeto” pensar que los votantes de tendencia demócrata “se derrumbarían fácilmente, desaparecerían y no aparecerían” el día de las elecciones.