(CNN) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó el lunes que Rusia ha empleado misiles hipersónicos en su invasión de la vecina Ucrania.

“Y si se dan cuenta, [Rusia] acaba de lanzar el misil hipersónico, porque es lo único que pueden atravesar sin certeza absoluta”, dijo Biden. “Es, como todos ustedes saben, un arma consecuente y, pero con la misma ojiva que cualquier otro misil de lanzamiento, no hace mucha diferencia, excepto que es casi imposible detenerlo. Hay una razón por la que lo están usando”.

Biden, hablando a un grupo reunido en la reunión trimestral de CEO de Business Roundtable, dijo: “[El presidente ruso Vladimir] Putin está contra la pared, no estaba anticipando el alcance o la fuerza de nuestra unidad, y cuanto más está su espalda contra la pared, muro, mayor será la severidad de las tácticas que pueda emplear”.

Biden describió una serie de recursos que EE. UU. ha desplegado en Ucrania y los aliados de la OTAN en la región, detallando $2 mil millones en fondos solo para la OTAN y recursos militares significativos para Ucrania, que dijo que están “causando estragos en el ejército ruso, ya sea en sus tanques o sus helicópteros o sus aeronaves”.

“La idea de que no tienen suficiente equipo sofisticado simplemente no es precisa, y no voy a tomarme el tiempo para entrar en todos los detalles aquí, pero el punto es que tienen todos los equipos, cada pieza de equipo. eso tiene un sentido racional basado en que nuestro ejército y el ejército de la OTAN pueden hacer lo que están haciendo”, dijo Biden a los directores ejecutivos.

El presidente repitió las advertencias de que es probable que Rusia lleve a cabo “operaciones de bandera falsa”, incluida la posibilidad de un ataque con armas químicas en Ucrania.

“Cada vez que comienza a hablar sobre algo que cree que la OTAN, Ucrania o Estados Unidos están a punto de hacer, significa que se está preparando para hacerlo. No es una broma”, dijo Biden.